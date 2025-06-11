SinyallerBölümler
Mohamed Hassan

Exeer Waves

Mohamed Hassan
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 295 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 265
Kârla kapanan işlemler:
507 (40.07%)
Zararla kapanan işlemler:
758 (59.92%)
En iyi işlem:
111.66 USD
En kötü işlem:
-45.00 USD
Brüt kâr:
4 712.42 USD (2 045 889 pips)
Brüt zarar:
-4 193.43 USD (1 501 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (50.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.95 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.68%
Maks. mevduat yükü:
71.24%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
622 (49.17%)
Satış işlemleri:
643 (50.83%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
9.29 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-178.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.03 USD (14)
Aylık büyüme:
-4.32%
Yıllık tahmin:
-52.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.71 USD
Maksimum:
385.15 USD (54.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.13% (344.34 USD)
Varlığa göre:
26.72% (29.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1042
BTCUSD 161
XBRUSD 16
US500 13
EURAUD 9
USDJPY 8
GBPUSD 6
EURGBP 5
GBPAUD 4
NOKSEK 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 317
BTCUSD 32
XBRUSD 97
US500 2
EURAUD -26
USDJPY 26
GBPUSD 34
EURGBP 54
GBPAUD -18
NOKSEK -1
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 25K
BTCUSD 517K
XBRUSD 197
US500 241
EURAUD 13
USDJPY 1.1K
GBPUSD 631
EURGBP 432
GBPAUD -491
NOKSEK -145
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +111.66 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +50.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -178.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 3
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live03
0.51 × 284
ICMarketsSC-Live19
0.54 × 28
ICMarketsSC-Live04
0.58 × 48
ICMarketsSC-Live16
0.66 × 274
ICMarketsSC-Live20
0.67 × 6
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live24
0.88 × 41
ICMarketsSC-Live15
1.00 × 6
ICMarketsSC-Live27
1.02 × 399
ICMarketsSC-Live18
1.10 × 144
ICMarketsSC-Live05
1.28 × 32
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.43 × 7
VantageInternational-Live 14
1.56 × 9
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live10
1.80 × 5
ICMarketsSC-Live32
1.87 × 46
ICMarketsSC-Live25
1.89 × 1448
74 daha fazla...
Exeer Waves is an advanced wave system developed in our labs by expert analysts with over 20 years of experience.

Exeer combines advanced Fibonacci levels and mathematical harmony to identify key price levels with precision.

No guesswork. No martingale. No grid. No gambling.

For best result, we recommend using a broker with tight spreads.


Contact: 

Telegram:  https://t.me/ExeerWaves

BR,

Hassan.

