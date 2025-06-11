- Büyüme
İşlemler:
1 265
Kârla kapanan işlemler:
507 (40.07%)
Zararla kapanan işlemler:
758 (59.92%)
En iyi işlem:
111.66 USD
En kötü işlem:
-45.00 USD
Brüt kâr:
4 712.42 USD (2 045 889 pips)
Brüt zarar:
-4 193.43 USD (1 501 315 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (50.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.95 USD (3)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
25.68%
Maks. mevduat yükü:
71.24%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
45 dakika
Düzelme faktörü:
1.35
Alış işlemleri:
622 (49.17%)
Satış işlemleri:
643 (50.83%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.41 USD
Ortalama kâr:
9.29 USD
Ortalama zarar:
-5.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-178.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-178.03 USD (14)
Aylık büyüme:
-4.32%
Yıllık tahmin:
-52.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
78.71 USD
Maksimum:
385.15 USD (54.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.13% (344.34 USD)
Varlığa göre:
26.72% (29.53 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1042
|BTCUSD
|161
|XBRUSD
|16
|US500
|13
|EURAUD
|9
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|5
|GBPAUD
|4
|NOKSEK
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|317
|BTCUSD
|32
|XBRUSD
|97
|US500
|2
|EURAUD
|-26
|USDJPY
|26
|GBPUSD
|34
|EURGBP
|54
|GBPAUD
|-18
|NOKSEK
|-1
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|BTCUSD
|517K
|XBRUSD
|197
|US500
|241
|EURAUD
|13
|USDJPY
|1.1K
|GBPUSD
|631
|EURGBP
|432
|GBPAUD
|-491
|NOKSEK
|-145
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +111.66 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +50.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -178.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live03
|0.51 × 284
|
ICMarketsSC-Live19
|0.54 × 28
|
ICMarketsSC-Live04
|0.58 × 48
|
ICMarketsSC-Live16
|0.66 × 274
|
ICMarketsSC-Live20
|0.67 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live24
|0.88 × 41
|
ICMarketsSC-Live15
|1.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live27
|1.02 × 399
|
ICMarketsSC-Live18
|1.10 × 144
|
ICMarketsSC-Live05
|1.28 × 32
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.43 × 7
|
VantageInternational-Live 14
|1.56 × 9
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ICMarketsSC-Live10
|1.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live32
|1.87 × 46
|
ICMarketsSC-Live25
|1.89 × 1448
Exeer Waves is an advanced wave system developed in our labs by expert analysts with over 20 years of experience.
Exeer combines advanced Fibonacci levels and mathematical harmony to identify key price levels with precision.
No guesswork. No martingale. No grid. No gambling.
For best result, we recommend using a broker with tight spreads.
Contact:
Telegram: https://t.me/ExeerWaves
BR,
Hassan.
