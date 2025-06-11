Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 XMGlobal-Real 38 0.00 × 1 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 3 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 XMGlobal-Real 30 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 2 0.17 × 6 ICMarketsSC-Live03 0.51 × 284 ICMarketsSC-Live19 0.54 × 28 ICMarketsSC-Live04 0.58 × 48 ICMarketsSC-Live16 0.66 × 274 ICMarketsSC-Live20 0.67 × 6 ICMarkets-Live22 0.73 × 225 ICMarketsSC-Live09 0.85 × 408 ICMarketsSC-Live24 0.88 × 41 ICMarketsSC-Live15 1.00 × 6 ICMarketsSC-Live27 1.02 × 399 ICMarketsSC-Live18 1.10 × 144 ICMarketsSC-Live05 1.28 × 32 ICMarketsSC-Live33 1.38 × 13 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 1.43 × 7 VantageInternational-Live 14 1.56 × 9 Alpari-Pro.ECN2 1.64 × 33 ICMarketsSC-Live10 1.80 × 5 ICMarketsSC-Live32 1.87 × 46 ICMarketsSC-Live25 1.89 × 1448 74 daha fazla...