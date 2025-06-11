- Büyüme
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
109 (70.77%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (29.22%)
En iyi işlem:
272.02 USD
En kötü işlem:
-173.28 USD
Brüt kâr:
4 274.98 USD (21 982 pips)
Brüt zarar:
-1 584.94 USD (12 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 774.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 774.08 USD (17)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
97.45%
Maks. mevduat yükü:
13.32%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
7.78
Alış işlemleri:
99 (64.29%)
Satış işlemleri:
55 (35.71%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
17.47 USD
Ortalama kâr:
39.22 USD
Ortalama zarar:
-35.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-345.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-345.56 USD (4)
Aylık büyüme:
16.37%
Yıllık tahmin:
198.64%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.93 USD
Maksimum:
345.56 USD (9.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.54% (345.56 USD)
Varlığa göre:
49.94% (3 753.18 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|54
|NZDCAD
|51
|AUDNZD
|37
|archived
|12
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|240
|NZDCAD
|465
|AUDNZD
|260
|archived
|1.7K
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|3.1K
|NZDCAD
|3.3K
|AUDNZD
|3.3K
|archived
|0
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 2
|
ATFXGM8-Live
|0.00 × 4
|
FBS-Real-12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 5
|
GoMarkets-Real 2
|0.00 × 12
|
FBS-Real-1
|0.00 × 2
|
HizliFXTradingLtd-Live
|0.07 × 15
|
ICMarkets-Live05
|0.11 × 110
|
FBS-Real-6
|0.22 × 65
|
TitanFX-01
|0.28 × 40
|
AxioryAsia-02Live
|0.36 × 158
|
FBS-Real-8
|0.47 × 15
|
FBS-Real-9
|0.53 × 19
İnceleme yok