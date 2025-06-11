SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Projeto Aura IA
Diogo Prosdocimi

Projeto Aura IA

Diogo Prosdocimi
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 145%
FBS-Real-2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
154
Kârla kapanan işlemler:
109 (70.77%)
Zararla kapanan işlemler:
45 (29.22%)
En iyi işlem:
272.02 USD
En kötü işlem:
-173.28 USD
Brüt kâr:
4 274.98 USD (21 982 pips)
Brüt zarar:
-1 584.94 USD (12 312 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (1 774.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 774.08 USD (17)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
97.45%
Maks. mevduat yükü:
13.32%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
7.78
Alış işlemleri:
99 (64.29%)
Satış işlemleri:
55 (35.71%)
Kâr faktörü:
2.70
Beklenen getiri:
17.47 USD
Ortalama kâr:
39.22 USD
Ortalama zarar:
-35.22 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-345.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-345.56 USD (4)
Aylık büyüme:
16.37%
Yıllık tahmin:
198.64%
Algo alım-satım:
92%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.93 USD
Maksimum:
345.56 USD (9.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.54% (345.56 USD)
Varlığa göre:
49.94% (3 753.18 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 54
NZDCAD 51
AUDNZD 37
archived 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 240
NZDCAD 465
AUDNZD 260
archived 1.7K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 3.1K
NZDCAD 3.3K
AUDNZD 3.3K
archived 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +272.02 USD
En kötü işlem: -173 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 774.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -345.56 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 2
ATFXGM8-Live
0.00 × 4
FBS-Real-12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 2
XMGlobal-Real 43
0.00 × 4
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
RoboForex-ProCent
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 2
Pepperstone-Demo02
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
TradersWay-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live10
0.00 × 16
ICMarkets-Live04
0.00 × 5
GoMarkets-Real 2
0.00 × 12
FBS-Real-1
0.00 × 2
HizliFXTradingLtd-Live
0.07 × 15
ICMarkets-Live05
0.11 × 110
FBS-Real-6
0.22 × 65
TitanFX-01
0.28 × 40
AxioryAsia-02Live
0.36 × 158
FBS-Real-8
0.47 × 15
FBS-Real-9
0.53 × 19
22 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 23:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 02:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 11:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 02:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 21:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 13:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 09:46
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 08:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 05:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 13:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 04:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 02:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 00:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 10:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 09:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol