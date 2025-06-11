SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / XAUUSD AUTO
Liang Liang Wang

XAUUSD AUTO

Liang Liang Wang
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
218 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (26.60%)
En iyi işlem:
49.15 USD
En kötü işlem:
-102.66 USD
Brüt kâr:
2 012.89 USD (869 087 pips)
Brüt zarar:
-1 789.06 USD (753 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (186.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.98 USD (23)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
37.11%
Maks. mevduat yükü:
71.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
153 (51.52%)
Satış işlemleri:
144 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
9.23 USD
Ortalama zarar:
-22.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-251.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-414.82 USD (5)
Aylık büyüme:
-28.51%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.87 USD
Maksimum:
546.36 USD (19.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.36% (546.36 USD)
Varlığa göre:
75.73% (846.06 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 295
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 223
EURUSD 1
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 116K
EURUSD 48
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +49.15 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +186.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -251.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge11
0.00 × 2
BDSwissSC-Real01
0.00 × 5
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
EquitiGroup-Live 2
0.00 × 16
Exness-Real14
0.00 × 1
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
Eightcap-Real
0.00 × 1
LandFX-Live
0.00 × 1
FXOpenUK-Real1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 16
0.00 × 2
JFD-Live02
0.00 × 1
ExnessKE-Real20
0.00 × 1
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 1
EarnBroker-Server
0.00 × 1
ValburyCapitalLtd-US01-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live10
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 8
Lucrorfx-Live
0.00 × 5
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
FXCC1-Live
0.00 × 19
LQDLLC-Live01
0.00 × 50
Axi-US12-Live
0.00 × 1
504 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 15:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 18:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 16:38
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 11:13
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.07 07:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 06:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 02:29
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 14:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.24 14:06
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 08:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
XAUUSD AUTO
Ayda 30 USD
-10%
0
0
USD
214
USD
17
78%
297
73%
37%
1.12
0.75
USD
76%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.