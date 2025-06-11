- Büyüme
İşlemler:
297
Kârla kapanan işlemler:
218 (73.40%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (26.60%)
En iyi işlem:
49.15 USD
En kötü işlem:
-102.66 USD
Brüt kâr:
2 012.89 USD (869 087 pips)
Brüt zarar:
-1 789.06 USD (753 535 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (186.98 USD)
Maksimum ardışık kâr:
186.98 USD (23)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
37.11%
Maks. mevduat yükü:
71.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.41
Alış işlemleri:
153 (51.52%)
Satış işlemleri:
144 (48.48%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.75 USD
Ortalama kâr:
9.23 USD
Ortalama zarar:
-22.65 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-251.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-414.82 USD (5)
Aylık büyüme:
-28.51%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
78%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
42.87 USD
Maksimum:
546.36 USD (19.72%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.36% (546.36 USD)
Varlığa göre:
75.73% (846.06 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|295
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|223
|EURUSD
|1
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|116K
|EURUSD
|48
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +49.15 USD
En kötü işlem: -103 USD
Maksimum ardışık kazanç: 23
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +186.98 USD
Maksimum ardışık zarar: -251.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 2
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 5
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live 2
|0.00 × 16
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
Eightcap-Real
|0.00 × 1
|
LandFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenUK-Real1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 2
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
EarnBroker-Server
|0.00 × 1
|
ValburyCapitalLtd-US01-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 3
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 8
|
Lucrorfx-Live
|0.00 × 5
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.00 × 1
|
FXCC1-Live
|0.00 × 19
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 50
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
