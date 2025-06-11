SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GOLD SAVER 1000
Golianto

GOLD SAVER 1000

Golianto
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 79%
HFMarketsSV-Live Server 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
26
Kârla kapanan işlemler:
25 (96.15%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (3.85%)
En iyi işlem:
140.23 USD
En kötü işlem:
-15.51 USD
Brüt kâr:
804.84 USD (73 253 pips)
Brüt zarar:
-15.51 USD (517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (663.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
663.83 USD (20)
Sharpe oranı:
0.90
Alım-satım etkinliği:
88.95%
Maks. mevduat yükü:
4.40%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
10 gün
Düzelme faktörü:
50.89
Alış işlemleri:
15 (57.69%)
Satış işlemleri:
11 (42.31%)
Kâr faktörü:
51.89
Beklenen getiri:
30.36 USD
Ortalama kâr:
32.19 USD
Ortalama zarar:
-15.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-15.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.51 USD (1)
Aylık büyüme:
40.98%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
15.51 USD (1.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (15.51 USD)
Varlığa göre:
42.60% (453.61 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDr 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDr 789
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDr 73K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +140.23 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 20
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +663.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

- Trading XAU/USD
- BUY only for Gold because gold is safe heaven
- If needed, hedging will be applied to manage the drawdown 
İnceleme yok
2025.09.23 19:21
Share of trading days is too low
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.22 00:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.21 23:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.11 06:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.09.08 04:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 03:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.29 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 15:12
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.58% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 14:04
Trading operations on the account were performed for only 11 days. This comprises 13.58% of days out of the 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 10:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.05 19:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 00:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 09:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.02 08:47
Share of trading days is too low
2025.07.01 15:13
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 13.64% of days out of the 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 14:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
