İşlemler:
1 955
Kârla kapanan işlemler:
1 641 (83.93%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (16.06%)
En iyi işlem:
435.20 USD
En kötü işlem:
-151.37 USD
Brüt kâr:
7 153.29 USD (151 623 pips)
Brüt zarar:
-4 557.56 USD (185 679 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (30.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
435.20 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
35.86%
Maks. mevduat yükü:
13.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
70
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
8.89
Alış işlemleri:
1 387 (70.95%)
Satış işlemleri:
568 (29.05%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
1.33 USD
Ortalama kâr:
4.36 USD
Ortalama zarar:
-14.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-290.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-291.85 USD (5)
Aylık büyüme:
16.15%
Yıllık tahmin:
196.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
276.09 USD
Maksimum:
291.85 USD (15.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.78% (291.85 USD)
Varlığa göre:
24.27% (853.94 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +435.20 USD
En kötü işlem: -151 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +30.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -290.06 USD
Operações feitas somente em contratos futuros de Ouro - XAU-USD.
Operações executadas com algoritmo proprietário (EA) onde busca-se rentabilidade com baixa exposição de patrimônio.
Para uma maior segurança nas operações, orienta-se uma margem mínima de 1000 U$.
