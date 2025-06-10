SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SuperQuantitative
Juan David Hernandez Trujillo

SuperQuantitative

Juan David Hernandez Trujillo
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -59%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
197 (83.12%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (16.88%)
En iyi işlem:
1 521.16 USD
En kötü işlem:
-577.61 USD
Brüt kâr:
7 141.66 USD (26 536 pips)
Brüt zarar:
-3 602.09 USD (6 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (260.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 335.13 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
46.80%
Maks. mevduat yükü:
123.07%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
101 (42.62%)
Satış işlemleri:
136 (57.38%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
14.93 USD
Ortalama kâr:
36.25 USD
Ortalama zarar:
-90.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 045.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 218.03 USD (6)
Aylık büyüme:
751.83%
Yıllık tahmin:
9 122.18%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
914.82 USD
Maksimum:
1 467.36 USD (94.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.03% (1 467.36 USD)
Varlığa göre:
52.12% (305.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XBRUSD 207
XAUUSD 16
GBPUSD 14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XBRUSD 329
XAUUSD 3.1K
GBPUSD 70
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XBRUSD 835
XAUUSD 18K
GBPUSD 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 521.16 USD
En kötü işlem: -578 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +260.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 045.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
XMGlobal-Real 30
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live04
0.21 × 29
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live16
0.67 × 272
ICMarkets-Live22
0.73 × 225
ICMarketsSC-Live03
0.82 × 113
ICMarketsSC-Live09
0.85 × 408
ICMarketsSC-Live24
0.87 × 38
ICMarketsSC-Live27
1.03 × 397
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ICMarketsSC-Live18
1.22 × 97
ICMarketsSC-Live33
1.38 × 13
ICMarketsSC-Live15
1.50 × 2
Alpari-Pro.ECN2
1.64 × 33
ICMarketsSC-Live05
1.64 × 25
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
1.89 × 360
ICMarketsSC-Live32
1.91 × 45
Pepperstone-Edge11
2.00 × 1
Pepperstone-Edge04
2.00 × 1
Pepperstone-Edge02
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
2.04 × 24
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 1160
63 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.23 09:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.14 15:32
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.14 02:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.06 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 03:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 02:46
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 10:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 08:36
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 09:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 09:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.20 22:39
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.20 13:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 12:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 11:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.12 12:46
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SuperQuantitative
Ayda 30 USD
-59%
0
0
USD
4.9K
USD
16
81%
237
83%
47%
1.98
14.93
USD
99%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.