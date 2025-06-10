- Büyüme
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
197 (83.12%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (16.88%)
En iyi işlem:
1 521.16 USD
En kötü işlem:
-577.61 USD
Brüt kâr:
7 141.66 USD (26 536 pips)
Brüt zarar:
-3 602.09 USD (6 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (260.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 335.13 USD (4)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
46.80%
Maks. mevduat yükü:
123.07%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
2.41
Alış işlemleri:
101 (42.62%)
Satış işlemleri:
136 (57.38%)
Kâr faktörü:
1.98
Beklenen getiri:
14.93 USD
Ortalama kâr:
36.25 USD
Ortalama zarar:
-90.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-1 045.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 218.03 USD (6)
Aylık büyüme:
751.83%
Yıllık tahmin:
9 122.18%
Algo alım-satım:
81%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
914.82 USD
Maksimum:
1 467.36 USD (94.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.03% (1 467.36 USD)
Varlığa göre:
52.12% (305.00 USD)
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 30
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live04
|0.21 × 29
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live16
|0.67 × 272
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 225
|
ICMarketsSC-Live03
|0.82 × 113
|
ICMarketsSC-Live09
|0.85 × 408
|
ICMarketsSC-Live24
|0.87 × 38
|
ICMarketsSC-Live27
|1.03 × 397
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live18
|1.22 × 97
|
ICMarketsSC-Live33
|1.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live15
|1.50 × 2
|
Alpari-Pro.ECN2
|1.64 × 33
|
ICMarketsSC-Live05
|1.64 × 25
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|1.89 × 360
|
ICMarketsSC-Live32
|1.91 × 45
|
Pepperstone-Edge11
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|2.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|2.04 × 24
|
ICMarketsSC-Live25
|2.05 × 1160
