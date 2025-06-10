SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Coin Maker AI Risk20
Cai Kun Yi

Coin Maker AI Risk20

Cai Kun Yi
0 inceleme
Güvenilirlik
138 hafta
0 / 0 USD
Ayda 300 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 352%
AxelPrivateMarket-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 301
Kârla kapanan işlemler:
1 261 (96.92%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (3.07%)
En iyi işlem:
160.23 USD
En kötü işlem:
-666.60 USD
Brüt kâr:
22 694.15 USD (286 396 pips)
Brüt zarar:
-7 583.30 USD (90 217 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
171 (2 840.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 840.28 USD (171)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
15.37%
Maks. mevduat yükü:
23.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
10.31
Alış işlemleri:
717 (55.11%)
Satış işlemleri:
584 (44.89%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
11.61 USD
Ortalama kâr:
18.00 USD
Ortalama zarar:
-189.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-588.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-666.60 USD (1)
Aylık büyüme:
-31.38%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 465.04 USD (7.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.50% (1 465.04 USD)
Varlığa göre:
23.96% (640.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1301
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 15K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 198K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +160.23 USD
En kötü işlem: -667 USD
Maksimum ardışık kazanç: 171
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 840.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -588.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxelPrivateMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 9
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.08 × 40
ECMarkets-Live02
0.11 × 172
ICMarketsSC-Live05
0.34 × 138
ICMarketsSC-Live20
0.42 × 26
ICMarketsEU-Live17
0.55 × 73
Pepperstone-Edge08
4.71 × 7
İnceleme yok
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 40 days. This comprises 4.2% of days out of 953 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 12:53
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.11 06:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 17:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
