İşlemler:
1 301
Kârla kapanan işlemler:
1 261 (96.92%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (3.07%)
En iyi işlem:
160.23 USD
En kötü işlem:
-666.60 USD
Brüt kâr:
22 694.15 USD (286 396 pips)
Brüt zarar:
-7 583.30 USD (90 217 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
171 (2 840.28 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 840.28 USD (171)
Sharpe oranı:
0.30
Alım-satım etkinliği:
15.37%
Maks. mevduat yükü:
23.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
10.31
Alış işlemleri:
717 (55.11%)
Satış işlemleri:
584 (44.89%)
Kâr faktörü:
2.99
Beklenen getiri:
11.61 USD
Ortalama kâr:
18.00 USD
Ortalama zarar:
-189.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-588.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-666.60 USD (1)
Aylık büyüme:
-31.38%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 465.04 USD (7.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.50% (1 465.04 USD)
Varlığa göre:
23.96% (640.20 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1301
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|15K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|198K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +160.23 USD
En kötü işlem: -667 USD
Maksimum ardışık kazanç: 171
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +2 840.28 USD
Maksimum ardışık zarar: -588.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AxelPrivateMarket-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.08 × 40
|
ECMarkets-Live02
|0.11 × 172
|
ICMarketsSC-Live05
|0.34 × 138
|
ICMarketsSC-Live20
|0.42 × 26
|
ICMarketsEU-Live17
|0.55 × 73
|
Pepperstone-Edge08
|4.71 × 7
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 300 USD
352%
0
0
USD
USD
847
USD
USD
138
99%
1 301
96%
15%
2.99
11.61
USD
USD
62%
1:500