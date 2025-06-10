- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 345
Kârla kapanan işlemler:
1 725 (73.56%)
Zararla kapanan işlemler:
620 (26.44%)
En iyi işlem:
229.86 USD
En kötü işlem:
-516.45 USD
Brüt kâr:
7 924.07 USD (364 868 pips)
Brüt zarar:
-7 889.36 USD (356 119 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (26.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.23 USD (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
416.12%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
163
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
1 177 (50.19%)
Satış işlemleri:
1 168 (49.81%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
4.59 USD
Ortalama zarar:
-12.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-166.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 461.07 USD (3)
Aylık büyüme:
-36.06%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 352.91 USD (31.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.30% (2 352.91 USD)
Varlığa göre:
94.75% (4 589.45 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPCAD
|460
|GBPUSD
|386
|EURUSD
|374
|USDCAD
|214
|AUDUSD
|189
|AUDCAD
|174
|NZDCAD
|167
|AUDCHF
|118
|EURCHF
|96
|EURGBP
|85
|AUDNZD
|82
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPCAD
|20
|GBPUSD
|460
|EURUSD
|733
|USDCAD
|287
|AUDUSD
|336
|AUDCAD
|204
|NZDCAD
|201
|AUDCHF
|200
|EURCHF
|156
|EURGBP
|153
|AUDNZD
|-2.7K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPCAD
|-25K
|GBPUSD
|-13K
|EURUSD
|5K
|USDCAD
|13K
|AUDUSD
|17K
|AUDCAD
|11K
|NZDCAD
|15K
|AUDCHF
|11K
|EURCHF
|8.8K
|EURGBP
|-433
|AUDNZD
|-33K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +229.86 USD
En kötü işlem: -516 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.11 × 85
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live19
|0.21 × 108
|
ICMarketsSC-Live32
|0.35 × 231
|
Pepperstone-Edge12
|0.50 × 1215
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.61 × 1347
|
ICMarketsSC-Live24
|0.78 × 378
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live08
|1.29 × 62
|
ATCBrokers-Live 1
|1.42 × 407
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|1.54 × 57
|
ICMarketsSC-Live15
|1.60 × 10
|
TickmillUK-Live03
|1.67 × 6
|
VantageInternational-Live 10
|1.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live20
|1.81 × 36
|
ICMarketsSC-Live23
|1.83 × 6
|
ICMarkets-Live22
|1.87 × 89
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|3.25 × 4
