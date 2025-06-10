SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / WBLK_PEP
Bier Sukhamongkolsawat

WBLK_PEP

Bier Sukhamongkolsawat
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -12%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 345
Kârla kapanan işlemler:
1 725 (73.56%)
Zararla kapanan işlemler:
620 (26.44%)
En iyi işlem:
229.86 USD
En kötü işlem:
-516.45 USD
Brüt kâr:
7 924.07 USD (364 868 pips)
Brüt zarar:
-7 889.36 USD (356 119 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (26.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.23 USD (3)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
416.12%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
163
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.01
Alış işlemleri:
1 177 (50.19%)
Satış işlemleri:
1 168 (49.81%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
0.01 USD
Ortalama kâr:
4.59 USD
Ortalama zarar:
-12.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-166.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 461.07 USD (3)
Aylık büyüme:
-36.06%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2 352.91 USD (31.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
40.30% (2 352.91 USD)
Varlığa göre:
94.75% (4 589.45 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPCAD 460
GBPUSD 386
EURUSD 374
USDCAD 214
AUDUSD 189
AUDCAD 174
NZDCAD 167
AUDCHF 118
EURCHF 96
EURGBP 85
AUDNZD 82
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPCAD 20
GBPUSD 460
EURUSD 733
USDCAD 287
AUDUSD 336
AUDCAD 204
NZDCAD 201
AUDCHF 200
EURCHF 156
EURGBP 153
AUDNZD -2.7K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPCAD -25K
GBPUSD -13K
EURUSD 5K
USDCAD 13K
AUDUSD 17K
AUDCAD 11K
NZDCAD 15K
AUDCHF 11K
EURCHF 8.8K
EURGBP -433
AUDNZD -33K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +229.86 USD
En kötü işlem: -516 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +26.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -166.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.11 × 85
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 108
ICMarketsSC-Live32
0.35 × 231
Pepperstone-Edge12
0.50 × 1215
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.61 × 1347
ICMarketsSC-Live24
0.78 × 378
Coinexx-Demo
1.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
1.14 × 7
ICMarketsSC-Live08
1.29 × 62
ATCBrokers-Live 1
1.42 × 407
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live05
1.54 × 57
ICMarketsSC-Live15
1.60 × 10
TickmillUK-Live03
1.67 × 6
VantageInternational-Live 10
1.75 × 4
ICMarketsSC-Live20
1.81 × 36
ICMarketsSC-Live23
1.83 × 6
ICMarkets-Live22
1.87 × 89
Exness-Real8
2.00 × 1
FusionMarkets-Demo
3.25 × 4
19 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 06:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.23 10:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 09:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 05:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 14:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 13:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 08:53
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 22:26
No swaps are charged
2025.09.17 22:26
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 16:05
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.17 22:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 21:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 11:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 10:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
