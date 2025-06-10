SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KING SCALPING
Yudy Safikry

KING SCALPING

Yudy Safikry
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 192%
ValetaxIntl-Live1
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 041
Kârla kapanan işlemler:
752 (72.23%)
Zararla kapanan işlemler:
289 (27.76%)
En iyi işlem:
242.50 USD
En kötü işlem:
-65.15 USD
Brüt kâr:
3 729.85 USD (182 529 pips)
Brüt zarar:
-1 792.66 USD (135 916 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (37.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
242.50 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
97.06%
Maks. mevduat yükü:
52.43%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
67
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
8.62
Alış işlemleri:
496 (47.65%)
Satış işlemleri:
545 (52.35%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
1.86 USD
Ortalama kâr:
4.96 USD
Ortalama zarar:
-6.20 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-132.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-206.73 USD (6)
Aylık büyüme:
15.20%
Yıllık tahmin:
184.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
224.73 USD (8.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (224.73 USD)
Varlığa göre:
59.55% (1 399.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY.vxp 64
CHFJPY.vxp 60
GBPUSD.vxp 59
GBPJPY.vxp 55
EURJPY.vxp 55
CADJPY.vxp 52
EURUSD.vxp 48
EURNZD.vxp 47
GBPNZD.vxp 46
GBPAUD.vxp 46
EURCAD.vxp 45
GBPCAD.vxp 42
USDCAD.vxp 36
AUDJPY.vxp 36
EURAUD.vxp 35
AUDCAD.vxp 34
USDCHF.vxp 34
AUDUSD.vxp 32
NZDCAD.vxp 32
GBPCHF.vxp 31
NZDUSD.vxp 29
NZDJPY.vxp 28
EURCHF.vxp 20
CADCHF.vxp 20
AUDCHF.vxp 17
AUDNZD.vxp 13
EURGBP.vxp 13
NZDCHF.vxp 12
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY.vxp 129
CHFJPY.vxp 103
GBPUSD.vxp 179
GBPJPY.vxp 104
EURJPY.vxp 109
CADJPY.vxp 93
EURUSD.vxp 142
EURNZD.vxp 61
GBPNZD.vxp 72
GBPAUD.vxp 60
EURCAD.vxp 74
GBPCAD.vxp 89
USDCAD.vxp 52
AUDJPY.vxp 64
EURAUD.vxp 55
AUDCAD.vxp 75
USDCHF.vxp 116
AUDUSD.vxp 44
NZDCAD.vxp 46
GBPCHF.vxp 108
NZDUSD.vxp 94
NZDJPY.vxp 46
EURCHF.vxp 12
CADCHF.vxp 62
AUDCHF.vxp 24
AUDNZD.vxp 5
EURGBP.vxp 18
NZDCHF.vxp -98
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY.vxp 8.5K
CHFJPY.vxp -1.5K
GBPUSD.vxp 1.8K
GBPJPY.vxp 1.7K
EURJPY.vxp 340
CADJPY.vxp 7.1K
EURUSD.vxp 7.1K
EURNZD.vxp 21
GBPNZD.vxp 4.7K
GBPAUD.vxp 6.5K
EURCAD.vxp 691
GBPCAD.vxp -13K
USDCAD.vxp 2.8K
AUDJPY.vxp -3.5K
EURAUD.vxp 5.7K
AUDCAD.vxp 3K
USDCHF.vxp 5.1K
AUDUSD.vxp 1.9K
NZDCAD.vxp 2.1K
GBPCHF.vxp -672
NZDUSD.vxp 3.8K
NZDJPY.vxp 3.3K
EURCHF.vxp 419
CADCHF.vxp 41
AUDCHF.vxp 1.4K
AUDNZD.vxp 592
EURGBP.vxp 566
NZDCHF.vxp -4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +242.50 USD
En kötü işlem: -65 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +37.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -132.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ValetaxIntl-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.01 16:50
No swaps are charged on the signal account
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.19 13:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 06:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 13:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 11:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 04:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 03:43
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 22:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 21:29
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 06:42
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 20:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.21 07:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 19:57
No swaps are charged
2025.07.18 19:57
No swaps are charged
