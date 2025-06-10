- Büyüme
İşlemler:
2 352
Kârla kapanan işlemler:
1 194 (50.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 158 (49.23%)
En iyi işlem:
74.14 USD
En kötü işlem:
-126.61 USD
Brüt kâr:
8 595.73 USD (3 717 477 pips)
Brüt zarar:
-9 795.47 USD (4 863 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (28.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.43 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
56.86%
Maks. mevduat yükü:
30.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
936 (39.80%)
Satış işlemleri:
1 416 (60.20%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.51 USD
Ortalama kâr:
7.20 USD
Ortalama zarar:
-8.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-125.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.16 USD (7)
Aylık büyüme:
-34.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 260.78 USD
Maksimum:
1 337.40 USD (58.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.44% (1 337.40 USD)
Varlığa göre:
9.32% (146.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1883
|EURUSD
|169
|GBPJPY
|137
|BTCUSD
|55
|GBPUSD
|28
|ETHUSD
|22
|USDCAD
|16
|EURJPY
|13
|AUDUSD
|6
|US500
|6
|USOIL
|6
|XAGUSD
|5
|GBPAUD
|3
|USDJPY
|2
|AUDCAD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|EURUSD
|10
|GBPJPY
|-22
|BTCUSD
|-75
|GBPUSD
|-24
|ETHUSD
|1
|USDCAD
|-42
|EURJPY
|109
|AUDUSD
|-2
|US500
|-9
|USOIL
|-22
|XAGUSD
|-29
|GBPAUD
|-2
|USDJPY
|1
|AUDCAD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-430K
|EURUSD
|721
|GBPJPY
|-705
|BTCUSD
|-718K
|GBPUSD
|-390
|ETHUSD
|1.2K
|USDCAD
|-1.3K
|EURJPY
|3.1K
|AUDUSD
|167
|US500
|219
|USOIL
|-880
|XAGUSD
|-69
|GBPAUD
|-120
|USDJPY
|75
|AUDCAD
|-19
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +74.14 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +28.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BCS-Real
|0.00 × 5
|
Eightcap-Real
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 2
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
FTMO-Server2
|0.00 × 1
|
BenchMark-Real
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 4
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 2
|
OANDA-v20 Live
|0.00 × 7
|
TitanFX-Demo01
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 8
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 5
|
AAFX-Real
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 22
|0.00 × 1
|
AM-Live2
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 9
|
Tickmill-Live
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 17
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 21
|
MYFXMarkets-US09-Live
|0.00 × 1
