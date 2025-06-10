SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ALIFUNDS
Nguyen Van Hung

ALIFUNDS

Nguyen Van Hung
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -54%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 352
Kârla kapanan işlemler:
1 194 (50.76%)
Zararla kapanan işlemler:
1 158 (49.23%)
En iyi işlem:
74.14 USD
En kötü işlem:
-126.61 USD
Brüt kâr:
8 595.73 USD (3 717 477 pips)
Brüt zarar:
-9 795.47 USD (4 863 295 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (28.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
171.43 USD (7)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
56.86%
Maks. mevduat yükü:
30.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
106
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.90
Alış işlemleri:
936 (39.80%)
Satış işlemleri:
1 416 (60.20%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.51 USD
Ortalama kâr:
7.20 USD
Ortalama zarar:
-8.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-125.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-300.16 USD (7)
Aylık büyüme:
-34.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 260.78 USD
Maksimum:
1 337.40 USD (58.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
58.44% (1 337.40 USD)
Varlığa göre:
9.32% (146.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1883
EURUSD 169
GBPJPY 137
BTCUSD 55
GBPUSD 28
ETHUSD 22
USDCAD 16
EURJPY 13
AUDUSD 6
US500 6
USOIL 6
XAGUSD 5
GBPAUD 3
USDJPY 2
AUDCAD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.1K
EURUSD 10
GBPJPY -22
BTCUSD -75
GBPUSD -24
ETHUSD 1
USDCAD -42
EURJPY 109
AUDUSD -2
US500 -9
USOIL -22
XAGUSD -29
GBPAUD -2
USDJPY 1
AUDCAD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -430K
EURUSD 721
GBPJPY -705
BTCUSD -718K
GBPUSD -390
ETHUSD 1.2K
USDCAD -1.3K
EURJPY 3.1K
AUDUSD 167
US500 219
USOIL -880
XAGUSD -69
GBPAUD -120
USDJPY 75
AUDCAD -19
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.14 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +28.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -125.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BCS-Real
0.00 × 5
Eightcap-Real
0.00 × 2
LiteFinanceVC-Live-03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 2
FTMO-Server3
0.00 × 1
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
FTMO-Server2
0.00 × 1
BenchMark-Real
0.00 × 3
ICMarkets-Live07
0.00 × 4
LiteFinanceVC-Live-04
0.00 × 29
ICMarkets-Live09
0.00 × 2
OANDA-v20 Live
0.00 × 7
TitanFX-Demo01
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 8
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 1
ICMarkets-Live08
0.00 × 5
AAFX-Real
0.00 × 4
XMGlobal-Real 22
0.00 × 1
AM-Live2
0.00 × 10
ICMarkets-Live05
0.00 × 9
Tickmill-Live
0.00 × 8
Pepperstone-01
0.00 × 17
ICTrading-Live29
0.00 × 21
MYFXMarkets-US09-Live
0.00 × 1
550 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.25 14:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 14:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.08 00:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 10:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.10 08:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
