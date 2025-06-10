Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BCS-Real 0.00 × 5 Eightcap-Real 0.00 × 2 LiteFinanceVC-Live-03 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 1 JFD-Live02 0.00 × 2 FTMO-Server3 0.00 × 1 VantageInternational-Live 22 0.00 × 1 FTMO-Server2 0.00 × 1 BenchMark-Real 0.00 × 3 ICMarkets-Live07 0.00 × 4 LiteFinanceVC-Live-04 0.00 × 29 ICMarkets-Live09 0.00 × 2 OANDA-v20 Live 0.00 × 7 TitanFX-Demo01 0.00 × 7 Just2Trade-Real2 0.00 × 8 HFMarketsSV-Live Server 3 0.00 × 1 ICMarkets-Live08 0.00 × 5 AAFX-Real 0.00 × 4 XMGlobal-Real 22 0.00 × 1 AM-Live2 0.00 × 10 ICMarkets-Live05 0.00 × 9 Tickmill-Live 0.00 × 8 Pepperstone-01 0.00 × 17 ICTrading-Live29 0.00 × 21 MYFXMarkets-US09-Live 0.00 × 1 550 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya