SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pure AI
Vitali Vasilenka

Pure AI

Vitali Vasilenka
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3 706%
XFineLtd-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
261 (89.69%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (10.31%)
En iyi işlem:
3 541.46 USD
En kötü işlem:
-5 415.48 USD
Brüt kâr:
49 035.67 USD (1 033 302 pips)
Brüt zarar:
-16 935.29 USD (35 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (13 786.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 786.32 USD (91)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
1.25%
Maks. mevduat yükü:
161.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
5.86
Alış işlemleri:
109 (37.46%)
Satış işlemleri:
182 (62.54%)
Kâr faktörü:
2.90
Beklenen getiri:
110.31 USD
Ortalama kâr:
187.88 USD
Ortalama zarar:
-564.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-87.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 415.48 USD (1)
Aylık büyüme:
42.88%
Yıllık tahmin:
520.26%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.33 USD
Maksimum:
5 481.18 USD (16.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.35% (322.24 USD)
Varlığa göre:
70.39% (7 855.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 177
XAUUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 21K
XAUUSD 12K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 985K
XAUUSD 13K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 541.46 USD
En kötü işlem: -5 415 USD
Maksimum ardışık kazanç: 91
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13 786.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XFineLtd-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 12:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 16:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.25 16:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.01 09:00
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.30 16:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 12:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 20:58
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 17:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 11:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 09:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 07:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 16:25
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol