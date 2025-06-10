- Büyüme
İşlemler:
291
Kârla kapanan işlemler:
261 (89.69%)
Zararla kapanan işlemler:
30 (10.31%)
En iyi işlem:
3 541.46 USD
En kötü işlem:
-5 415.48 USD
Brüt kâr:
49 035.67 USD (1 033 302 pips)
Brüt zarar:
-16 935.29 USD (35 096 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (13 786.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13 786.32 USD (91)
Sharpe oranı:
0.38
Alım-satım etkinliği:
1.25%
Maks. mevduat yükü:
161.26%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
5.86
Alış işlemleri:
109 (37.46%)
Satış işlemleri:
182 (62.54%)
Kâr faktörü:
2.90
Beklenen getiri:
110.31 USD
Ortalama kâr:
187.88 USD
Ortalama zarar:
-564.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-87.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 415.48 USD (1)
Aylık büyüme:
42.88%
Yıllık tahmin:
520.26%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
99.33 USD
Maksimum:
5 481.18 USD (16.99%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.35% (322.24 USD)
Varlığa göre:
70.39% (7 855.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|177
|XAUUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|21K
|XAUUSD
|12K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|985K
|XAUUSD
|13K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +3 541.46 USD
En kötü işlem: -5 415 USD
Maksimum ardışık kazanç: 91
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +13 786.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.25 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XFineLtd-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
