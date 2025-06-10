SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / KainFX
Nguyen Thi Ai Vy

KainFX

Nguyen Thi Ai Vy
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 123%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
115
Kârla kapanan işlemler:
86 (74.78%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (25.22%)
En iyi işlem:
177.00 USD
En kötü işlem:
-131.60 USD
Brüt kâr:
2 270.77 USD (19 782 pips)
Brüt zarar:
-1 539.47 USD (19 330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (397.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
397.25 USD (14)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
8.78%
Maks. mevduat yükü:
53.53%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
66 (57.39%)
Satış işlemleri:
49 (42.61%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
6.36 USD
Ortalama kâr:
26.40 USD
Ortalama zarar:
-53.09 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-219.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-219.70 USD (4)
Aylık büyüme:
-3.88%
Yıllık tahmin:
-47.07%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
312.78 USD (16.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.07% (271.70 USD)
Varlığa göre:
14.66% (127.80 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 101
GBPUSD# 12
GBPJPY# 1
USDCAD# 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 700
GBPUSD# 29
GBPJPY# 12
USDCAD# -10
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 272
GBPUSD# 745
GBPJPY# 86
USDCAD# -651
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +177.00 USD
En kötü işlem: -132 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +397.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -219.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Simple - Safe - Effective.

criteria: risk management and stable profits.

As long as the withdrawal amount is more than the deposit amount, you win.

You never walk alone on the investment path.


2025.09.25 08:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 06:09
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.48% of days out of 134 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 09:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 08:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.76% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 02:17
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.51% of days out of 133 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.22 09:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.22 03:57
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 05:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.72% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 05:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 11:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 11:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.23 15:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.04 10:15
Share of trading days is too low
2025.07.04 10:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 12:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 12:45
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 15.69% of days out of the 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.03 11:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 11:38
Trading operations on the account were performed for only 8 days. This comprises 15.69% of days out of the 51 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
KainFX
Ayda 30 USD
123%
0
0
USD
542
USD
20
0%
115
74%
9%
1.47
6.36
USD
28%
1:500
