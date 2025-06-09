SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Barsk
Askar Minigaliev

Barsk

Askar Minigaliev
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 14%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
36 (55.38%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (44.62%)
En iyi işlem:
50.19 USD
En kötü işlem:
-20.16 USD
Brüt kâr:
233.21 USD (18 730 pips)
Brüt zarar:
-182.32 USD (17 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (41.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.19 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
68.34%
Maks. mevduat yükü:
6.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
35 (53.85%)
Satış işlemleri:
30 (46.15%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
6.48 USD
Ortalama zarar:
-6.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.28 USD (3)
Aylık büyüme:
5.49%
Yıllık tahmin:
66.65%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.85 USD
Maksimum:
53.13 USD (36.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.77% (53.06 USD)
Varlığa göre:
9.46% (32.01 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 30
USDCAD 21
USDCHF 4
GBPUSD 4
AUDUSD 4
NZDUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 42
USDCAD 9
USDCHF -15
GBPUSD 18
AUDUSD 10
NZDUSD -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 973
USDCAD 1.5K
USDCHF -1.2K
GBPUSD 628
AUDUSD 708
NZDUSD -1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +50.19 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
FusionMarkets-Live
0.00 × 13
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.20 × 5
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
RoboForex-ECN
0.57 × 3443
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
ICMarkets-MT5
0.91 × 11
Exness-MT5Real8
0.92 × 106
BlackBullMarkets-Live
0.97 × 136
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 435
ForexClub-MT5 Real Server
1.16 × 202
ICMarketsEU-MT5-2
1.41 × 141
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.77 × 455
Alpari-MT5
1.93 × 46
ICMarketsSC-MT5
1.99 × 1500
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 1
46 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.25 17:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.98% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.25 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.09% of days out of 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 08:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.26 23:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.27 22:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 16:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.08 15:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.07 18:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.02 19:06
Share of trading days is too low
2025.06.30 02:48
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 14.29% of days out of the 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.27 18:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.17 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.17 21:14
Share of trading days is too low
2025.06.17 21:14
Share of days for 80% of trades is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Barsk
Ayda 50 USD
14%
0
0
USD
353
USD
15
96%
65
55%
68%
1.27
0.78
USD
22%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.