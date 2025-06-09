- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
36 (55.38%)
Zararla kapanan işlemler:
29 (44.62%)
En iyi işlem:
50.19 USD
En kötü işlem:
-20.16 USD
Brüt kâr:
233.21 USD (18 730 pips)
Brüt zarar:
-182.32 USD (17 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (41.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.19 USD (1)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
68.34%
Maks. mevduat yükü:
6.94%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.96
Alış işlemleri:
35 (53.85%)
Satış işlemleri:
30 (46.15%)
Kâr faktörü:
1.28
Beklenen getiri:
0.78 USD
Ortalama kâr:
6.48 USD
Ortalama zarar:
-6.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-24.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-32.28 USD (3)
Aylık büyüme:
5.49%
Yıllık tahmin:
66.65%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.85 USD
Maksimum:
53.13 USD (36.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.77% (53.06 USD)
Varlığa göre:
9.46% (32.01 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|30
|USDCAD
|21
|USDCHF
|4
|GBPUSD
|4
|AUDUSD
|4
|NZDUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|42
|USDCAD
|9
|USDCHF
|-15
|GBPUSD
|18
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|973
|USDCAD
|1.5K
|USDCHF
|-1.2K
|GBPUSD
|628
|AUDUSD
|708
|NZDUSD
|-1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +50.19 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +41.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -24.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 13
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.20 × 5
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3443
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
ICMarkets-MT5
|0.91 × 11
|
Exness-MT5Real8
|0.92 × 106
|
BlackBullMarkets-Live
|0.97 × 136
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 435
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.16 × 202
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.41 × 141
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.77 × 455
|
Alpari-MT5
|1.93 × 46
|
ICMarketsSC-MT5
|1.99 × 1500
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
14%
0
0
USD
USD
353
USD
USD
15
96%
65
55%
68%
1.27
0.78
USD
USD
22%
1:500