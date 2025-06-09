- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
70 (48.27%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (51.72%)
En iyi işlem:
7 102 471.11 IDR
En kötü işlem:
-7 090 358.45 IDR
Brüt kâr:
109 016 894.99 IDR (278 491 pips)
Brüt zarar:
-104 437 128.59 IDR (153 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (11 308 128.38 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
11 308 128.38 IDR (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
5.11%
Maks. mevduat yükü:
26.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
96 (66.21%)
Satış işlemleri:
49 (33.79%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
31 584.60 IDR
Ortalama kâr:
1 557 384.21 IDR
Ortalama zarar:
-1 392 495.05 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-17 182 077.98 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-17 182 077.98 IDR (8)
Aylık büyüme:
7.30%
Yıllık tahmin:
88.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 062 999.30 IDR
Maksimum:
18 179 287.71 IDR (15.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.07% (18 179 287.71 IDR)
Varlığa göre:
3.60% (3 560 965.92 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|79
|AUDJPY
|18
|EURNZD
|13
|GBPCAD
|12
|NZDUSD
|12
|AUS200
|5
|USDCHF
|4
|GBPJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.5K
|AUDJPY
|51
|EURNZD
|213
|GBPCAD
|-617
|NZDUSD
|-115
|AUS200
|-144
|USDCHF
|-297
|GBPJPY
|-163
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|122K
|AUDJPY
|187
|EURNZD
|1K
|GBPCAD
|-316
|NZDUSD
|90
|AUS200
|2.1K
|USDCHF
|-60
|GBPJPY
|-388
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +7 102 471.11 IDR
En kötü işlem: -7 090 358 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +11 308 128.38 IDR
Maksimum ardışık zarar: -17 182 077.98 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.52 × 1254
|
Exness-Real18
|1.16 × 145
|
ICMarketsSC-Live11
|1.71 × 17
|
Exness-Real16
|4.00 × 63
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|7.11 × 28
|
VTMarkets-Live
|7.78 × 9
|
Exness-Real9
|9.42 × 121
|
XMTrading-Real 12
|14.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|23.74 × 295
