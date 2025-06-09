SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Rey 77
Muhammad Reza Anwar

Rey 77

Muhammad Reza Anwar
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 2%
Exness-Real17
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
145
Kârla kapanan işlemler:
70 (48.27%)
Zararla kapanan işlemler:
75 (51.72%)
En iyi işlem:
7 102 471.11 IDR
En kötü işlem:
-7 090 358.45 IDR
Brüt kâr:
109 016 894.99 IDR (278 491 pips)
Brüt zarar:
-104 437 128.59 IDR (153 470 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (11 308 128.38 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
11 308 128.38 IDR (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
5.11%
Maks. mevduat yükü:
26.17%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
96 (66.21%)
Satış işlemleri:
49 (33.79%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
31 584.60 IDR
Ortalama kâr:
1 557 384.21 IDR
Ortalama zarar:
-1 392 495.05 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-17 182 077.98 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-17 182 077.98 IDR (8)
Aylık büyüme:
7.30%
Yıllık tahmin:
88.62%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 062 999.30 IDR
Maksimum:
18 179 287.71 IDR (15.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.07% (18 179 287.71 IDR)
Varlığa göre:
3.60% (3 560 965.92 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 79
AUDJPY 18
EURNZD 13
GBPCAD 12
NZDUSD 12
AUS200 5
USDCHF 4
GBPJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.5K
AUDJPY 51
EURNZD 213
GBPCAD -617
NZDUSD -115
AUS200 -144
USDCHF -297
GBPJPY -163
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 122K
AUDJPY 187
EURNZD 1K
GBPCAD -316
NZDUSD 90
AUS200 2.1K
USDCHF -60
GBPJPY -388
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +7 102 471.11 IDR
En kötü işlem: -7 090 358 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +11 308 128.38 IDR
Maksimum ardışık zarar: -17 182 077.98 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real17
0.52 × 1254
Exness-Real18
1.16 × 145
ICMarketsSC-Live11
1.71 × 17
Exness-Real16
4.00 × 63
HFMarketsSV-Live Server 3
7.11 × 28
VTMarkets-Live
7.78 × 9
Exness-Real9
9.42 × 121
XMTrading-Real 12
14.33 × 3
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
23.74 × 295
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
good signal
İnceleme yok
2025.09.10 07:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.08 07:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.08 06:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 10:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 12:17
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 01:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 01:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 01:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.25 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 23:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 14:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 11:48
Share of days for 80% of growth is too low
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Rey 77
Ayda 30 USD
2%
0
0
USD
191M
IDR
19
0%
145
48%
5%
1.04
31 584.60
IDR
17%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.