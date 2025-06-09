- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
323 (69.16%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (30.84%)
En iyi işlem:
175.41 EUR
En kötü işlem:
-134.41 EUR
Brüt kâr:
3 880.58 EUR (42 719 pips)
Brüt zarar:
-1 665.79 EUR (20 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (177.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
288.74 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
87.05%
Maks. mevduat yükü:
37.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
211 (45.18%)
Satış işlemleri:
256 (54.82%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
4.74 EUR
Ortalama kâr:
12.01 EUR
Ortalama zarar:
-11.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-523.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-523.97 EUR (6)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.35%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
523.97 EUR (24.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.74% (523.97 EUR)
Varlığa göre:
65.38% (2 233.85 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|163
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|144
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|NZDCAD
|1.2K
|AUDCAD
|1.1K
|AUDNZD
|202
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|NZDCAD
|9.4K
|AUDCAD
|7.8K
|AUDNZD
|5.1K
|EURUSD
|73
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.44 × 9
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.89 × 587
|
ICTrading-Live29
|1.02 × 64
|
ICMarketsSC-Live08
|1.50 × 6
|
EagleFX-Live
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Varchev-Real
|2.00 × 4
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
ICMarketsSC-Live12
|4.56 × 9
|
ICMarketsSC-Live24
|5.00 × 1
The signal of this account opens trades (manually) when the "Titan Gravity" indicator sends the signal, then it is completely managed by "Titan Machinist".
The signal uses coverage and a 50% protection (so it will never put the entire capital at risk).
İnceleme yok