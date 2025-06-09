SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Titan Gravity Indicator
Marco De Donno

Titan Gravity Indicator

Marco De Donno
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 256%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
467
Kârla kapanan işlemler:
323 (69.16%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (30.84%)
En iyi işlem:
175.41 EUR
En kötü işlem:
-134.41 EUR
Brüt kâr:
3 880.58 EUR (42 719 pips)
Brüt zarar:
-1 665.79 EUR (20 463 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (177.55 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
288.74 EUR (6)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
87.05%
Maks. mevduat yükü:
37.90%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
4.23
Alış işlemleri:
211 (45.18%)
Satış işlemleri:
256 (54.82%)
Kâr faktörü:
2.33
Beklenen getiri:
4.74 EUR
Ortalama kâr:
12.01 EUR
Ortalama zarar:
-11.57 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-523.97 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-523.97 EUR (6)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.35%
Algo alım-satım:
5%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
523.97 EUR (24.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
17.74% (523.97 EUR)
Varlığa göre:
65.38% (2 233.85 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NZDCAD 163
AUDCAD 159
AUDNZD 144
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NZDCAD 1.2K
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 202
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NZDCAD 9.4K
AUDCAD 7.8K
AUDNZD 5.1K
EURUSD 73
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +175.41 EUR
En kötü işlem: -134 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +177.55 EUR
Maksimum ardışık zarar: -523.97 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live 2
0.44 × 9
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.89 × 587
ICTrading-Live29
1.02 × 64
ICMarketsSC-Live08
1.50 × 6
EagleFX-Live
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Varchev-Real
2.00 × 4
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
ICMarketsSC-Live12
4.56 × 9
ICMarketsSC-Live24
5.00 × 1
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
The signal of this account opens trades (manually) when the "Titan Gravity" indicator sends the signal, then it is completely managed by "Titan Machinist".
The signal uses coverage and a 50% protection (so it will never put the entire capital at risk).
İnceleme yok
2025.09.24 02:57
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.22 19:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 08:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.20 18:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.17 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 14:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.16 01:30
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 00:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 13:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.15 01:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.14 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 16:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 02:01
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.10 19:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 03:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.09 13:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol