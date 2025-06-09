SinyallerBölümler
Binh Minh Tran

XinCamOn

Binh Minh Tran
0 inceleme
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -71%
Exness-MT5Real29
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
160
Kârla kapanan işlemler:
51 (31.87%)
Zararla kapanan işlemler:
109 (68.13%)
En iyi işlem:
92.32 USD
En kötü işlem:
-57.98 USD
Brüt kâr:
610.52 USD (944 383 pips)
Brüt zarar:
-1 141.46 USD (1 282 827 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (25.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
141.37 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.07
Alım-satım etkinliği:
12.65%
Maks. mevduat yükü:
101.74%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.98
Alış işlemleri:
95 (59.38%)
Satış işlemleri:
65 (40.63%)
Kâr faktörü:
0.53
Beklenen getiri:
-3.32 USD
Ortalama kâr:
11.97 USD
Ortalama zarar:
-10.47 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-141.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-141.24 USD (18)
Aylık büyüme:
-24.58%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
530.94 USD
Maksimum:
542.21 USD (218.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
71.18% (542.21 USD)
Varlığa göre:
16.90% (49.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSDm 77
XAUUSDm 65
EURUSDm 6
GBPUSDm 6
USOILm 3
USDJPYm 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSDm -227
XAUUSDm -176
EURUSDm -64
GBPUSDm -50
USOILm -61
USDJPYm 46
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSDm -306K
XAUUSDm -32K
EURUSDm -309
GBPUSDm -219
USOILm -663
USDJPYm 478
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +92.32 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +25.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real29" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Bu sinyal %99 otomatik işlem (EA) ile çalışır. Tüm işlemler aynı gün içinde açılıp kapatılır (sadece günübirlik işlem). Sermaye yönetimi FTMO ve The5ers risk standartlarına kesinlikle uyar. Her işlemde Stop Loss kullanılır; Break Even ve Trailing Stop özellikleri her zaman maksimum güvenlik ve kar koruması için aktiftir.


İnceleme yok
2025.08.18 12:57
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.18 10:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.02 06:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 14:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 13:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 16:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.22 09:50
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 14 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 08:44
Share of trading days is too low
2025.06.22 08:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.21 14:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.21 13:07
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 15.38% of days out of the 13 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 12:29
Share of trading days is too low
2025.06.09 12:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.09 12:29
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.09 11:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 11:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.09 11:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
