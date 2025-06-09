Bu sinyal %99 otomatik işlem (EA) ile çalışır. Tüm işlemler aynı gün içinde açılıp kapatılır (sadece günübirlik işlem). Sermaye yönetimi FTMO ve The5ers risk standartlarına kesinlikle uyar. Her işlemde Stop Loss kullanılır; Break Even ve Trailing Stop özellikleri her zaman maksimum güvenlik ve kar koruması için aktiftir.



