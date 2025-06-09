- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
163
Kârla kapanan işlemler:
156 (95.70%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (4.29%)
En iyi işlem:
11.85 USD
En kötü işlem:
-38.95 USD
Brüt kâr:
343.45 USD (197 725 pips)
Brüt zarar:
-110.67 USD (75 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (89.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.21 USD (41)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
64.06%
Maks. mevduat yükü:
6.51%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
105 (64.42%)
Satış işlemleri:
58 (35.58%)
Kâr faktörü:
3.10
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-15.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-70.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.48 USD (2)
Aylık büyüme:
9.27%
Yıllık tahmin:
112.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
94.70 USD (18.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.06% (94.70 USD)
Varlığa göre:
54.91% (410.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|155
|BTCUSD
|8
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|223
|BTCUSD
|10
|
|
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|20K
|BTCUSD
|102K
|
|
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.85 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +89.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.48 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok