Mukhiyardi

KHIYAR XM

Mukhiyardi
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 31%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
163
Kârla kapanan işlemler:
156 (95.70%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (4.29%)
En iyi işlem:
11.85 USD
En kötü işlem:
-38.95 USD
Brüt kâr:
343.45 USD (197 725 pips)
Brüt zarar:
-110.67 USD (75 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
41 (89.21 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.21 USD (41)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
64.06%
Maks. mevduat yükü:
6.51%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
105 (64.42%)
Satış işlemleri:
58 (35.58%)
Kâr faktörü:
3.10
Beklenen getiri:
1.43 USD
Ortalama kâr:
2.20 USD
Ortalama zarar:
-15.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-70.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-70.48 USD (2)
Aylık büyüme:
9.27%
Yıllık tahmin:
112.46%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
94.70 USD (18.50%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.06% (94.70 USD)
Varlığa göre:
54.91% (410.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 155
BTCUSD 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 223
BTCUSD 10
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 20K
BTCUSD 102K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.85 USD
En kötü işlem: -39 USD
Maksimum ardışık kazanç: 41
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +89.21 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.23 09:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.22 15:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 14:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 13:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 12:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 17:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.27 01:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.13 03:24
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.09 11:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.09 11:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
