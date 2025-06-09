SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lukes Father
Quang Trinh Ty

Lukes Father

Quang Trinh Ty
0 inceleme
Güvenilirlik
122 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -96%
ICMarketsSC-Live19
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
73 (48.34%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (51.66%)
En iyi işlem:
52.00 USD
En kötü işlem:
-60.69 USD
Brüt kâr:
678.74 USD (26 443 pips)
Brüt zarar:
-577.56 USD (18 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (50.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.80 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
9.24%
Maks. mevduat yükü:
11.72%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
85 (56.29%)
Satış işlemleri:
66 (43.71%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-7.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-32.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.36 USD (6)
Aylık büyüme:
90.20%
Yıllık tahmin:
1 094.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.32 USD
Maksimum:
186.35 USD (112.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.84% (104.07 USD)
Varlığa göre:
15.55% (16.43 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 72
USDJPY 51
GBPUSD 22
XAUUSD 6
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 194
USDJPY -136
GBPUSD 12
XAUUSD 31
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 5.4K
USDJPY -600
GBPUSD 490
XAUUSD 3.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +52.00 USD
En kötü işlem: -61 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +50.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -32.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 1
Axi-US02-Live
0.00 × 2
LiteForex-Cent.com
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live7
0.23 × 13
ICMarketsSC-Live11
0.33 × 15
ICMarkets-Live02
0.36 × 39
FPMarkets-Live
0.37 × 60
BoldPrime2-Live
0.45 × 42
VantageFXInternational-Live 1
0.54 × 13
ICMarkets-Live20
0.59 × 22
ICMarkets-Live05
0.61 × 150
Pepperstone-Edge11
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.73 × 51
ICMarkets-Live14
0.74 × 282
ICMarkets-Live07
0.76 × 66
ICMarkets-Live09
0.80 × 99
ICMarkets-Live03
0.81 × 172
ICMarketsSC-Live09
0.82 × 90
FXOpen-ECN Live Server
0.85 × 52
Tickmill-Live05
1.00 × 2
Exness-Real17
1.00 × 1
Tickmill-Live04
1.05 × 19
ICMarkets-Live23
1.11 × 18
117 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.14 13:22
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.10.15 03:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.15 02:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.13 00:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.26 09:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 08:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.26 03:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 16:44
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 14:50
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.14 13:51
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.10 05:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 15:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 04:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 03:24
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.03 00:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 08:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 07:19
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.09 08:23
Trading operations on the account were performed for only 64 days. This comprises 9.22% of days out of the 694 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lukes Father
Ayda 30 USD
-96%
0
0
USD
75
USD
122
0%
151
48%
9%
1.17
0.67
USD
100%
1:500
