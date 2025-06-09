- Büyüme
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
73 (48.34%)
Zararla kapanan işlemler:
78 (51.66%)
En iyi işlem:
52.00 USD
En kötü işlem:
-60.69 USD
Brüt kâr:
678.74 USD (26 443 pips)
Brüt zarar:
-577.56 USD (18 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (50.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
107.80 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
9.24%
Maks. mevduat yükü:
11.72%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.54
Alış işlemleri:
85 (56.29%)
Satış işlemleri:
66 (43.71%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.67 USD
Ortalama kâr:
9.30 USD
Ortalama zarar:
-7.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-32.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-129.36 USD (6)
Aylık büyüme:
90.20%
Yıllık tahmin:
1 094.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
70.32 USD
Maksimum:
186.35 USD (112.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.84% (104.07 USD)
Varlığa göre:
15.55% (16.43 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|72
|USDJPY
|51
|GBPUSD
|22
|XAUUSD
|6
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|194
|USDJPY
|-136
|GBPUSD
|12
|XAUUSD
|31
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.4K
|USDJPY
|-600
|GBPUSD
|490
|XAUUSD
|3.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live19" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live14
|0.00 × 2
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 1
|
Axi-US02-Live
|0.00 × 2
|
LiteForex-Cent.com
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live7
|0.23 × 13
|
ICMarketsSC-Live11
|0.33 × 15
|
ICMarkets-Live02
|0.36 × 39
|
FPMarkets-Live
|0.37 × 60
|
BoldPrime2-Live
|0.45 × 42
|
VantageFXInternational-Live 1
|0.54 × 13
|
ICMarkets-Live20
|0.59 × 22
|
ICMarkets-Live05
|0.61 × 150
|
Pepperstone-Edge11
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.73 × 51
|
ICMarkets-Live14
|0.74 × 282
|
ICMarkets-Live07
|0.76 × 66
|
ICMarkets-Live09
|0.80 × 99
|
ICMarkets-Live03
|0.81 × 172
|
ICMarketsSC-Live09
|0.82 × 90
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.85 × 52
|
Tickmill-Live05
|1.00 × 2
|
Exness-Real17
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|1.05 × 19
|
ICMarkets-Live23
|1.11 × 18
