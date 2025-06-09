SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BOTrandigFX01
Juan Carlos Gonzales Barrios

BOTrandigFX01

Juan Carlos Gonzales Barrios
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 58%
FBS-Real-10
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
4 759
Kârla kapanan işlemler:
3 287 (69.06%)
Zararla kapanan işlemler:
1 472 (30.93%)
En iyi işlem:
513.06 USD
En kötü işlem:
-63.59 USD
Brüt kâr:
13 463.24 USD (219 747 pips)
Brüt zarar:
-6 886.84 USD (252 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (32.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 689.03 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.16%
Maks. mevduat yükü:
203.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
856
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
10.14
Alış işlemleri:
2 312 (48.58%)
Satış işlemleri:
2 447 (51.42%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
4.10 USD
Ortalama zarar:
-4.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-252.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-648.65 USD (15)
Aylık büyüme:
16.68%
Yıllık tahmin:
202.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
648.65 USD (4.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.26% (648.65 USD)
Varlığa göre:
76.61% (1 167.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 1478
USDJPY 1338
EURUSD 784
CADJPY 533
EURJPY 327
GBPJPY 269
USDCHF 25
archived 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 1.8K
USDJPY 975
EURUSD 1.3K
CADJPY 354
EURJPY 234
GBPJPY 144
USDCHF 124
archived 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD -4.6K
USDJPY -7.4K
EURUSD -32K
CADJPY 6.5K
EURJPY 3.2K
GBPJPY 6.8K
USDCHF -4.3K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +513.06 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +32.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 8
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 28
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 4
Maxco-Demo
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 6
Hankotrade-Live
0.00 × 5
Tickmill-Live04
0.00 × 2
OctaFX-Real7
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 8
0.00 × 3
Alpari-Standard2
0.00 × 1
FortFS-Real
0.00 × 1
STForex-Live
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 8
TradersWay-Live
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 29
ICMarkets-Live02
0.00 × 11
167 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.26 17:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 16:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 15:48
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 02:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 01:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 00:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 18:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 08:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 10:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 02:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 01:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 19:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 11:40
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.12 10:40
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.06.10 16:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.