İşlemler:
4 759
Kârla kapanan işlemler:
3 287 (69.06%)
Zararla kapanan işlemler:
1 472 (30.93%)
En iyi işlem:
513.06 USD
En kötü işlem:
-63.59 USD
Brüt kâr:
13 463.24 USD (219 747 pips)
Brüt zarar:
-6 886.84 USD (252 589 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
40 (32.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 689.03 USD (8)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
94.16%
Maks. mevduat yükü:
203.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
856
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
10.14
Alış işlemleri:
2 312 (48.58%)
Satış işlemleri:
2 447 (51.42%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
1.38 USD
Ortalama kâr:
4.10 USD
Ortalama zarar:
-4.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-252.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-648.65 USD (15)
Aylık büyüme:
16.68%
Yıllık tahmin:
202.40%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
648.65 USD (4.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.26% (648.65 USD)
Varlığa göre:
76.61% (1 167.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|1478
|USDJPY
|1338
|EURUSD
|784
|CADJPY
|533
|EURJPY
|327
|GBPJPY
|269
|USDCHF
|25
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +513.06 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +32.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -252.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 28
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 4
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 6
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real7
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 8
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard2
|0.00 × 1
|
FortFS-Real
|0.00 × 1
|
STForex-Live
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 8
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 11
