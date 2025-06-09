SinyallerBölümler
Luis Carlos De Albuquerque Silva

ZeroMarketsMG

Luis Carlos De Albuquerque Silva
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
ZeroMarkets-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
73 (47.09%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (52.90%)
En iyi işlem:
19.87 USD
En kötü işlem:
-7.51 USD
Brüt kâr:
164.15 USD (350 550 pips)
Brüt zarar:
-138.58 USD (381 300 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (7.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
19.87 USD (1)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saniye
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
72 (46.45%)
Satış işlemleri:
83 (53.55%)
Kâr faktörü:
1.18
Beklenen getiri:
0.16 USD
Ortalama kâr:
2.25 USD
Ortalama zarar:
-1.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-16.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-16.46 USD (4)
Aylık büyüme:
7.78%
Yıllık tahmin:
94.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.96 USD
Maksimum:
20.97 USD (17.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.10% (20.97 USD)
Varlığa göre:
0.44% (0.95 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
IBOV 155
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
IBOV 26
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
IBOV -31K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.87 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +7.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -16.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ZeroMarkets-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Novo sinal, resultados muito bons nos backtestes.
İnceleme yok
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 15:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 12:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.28% of days out of 78 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 12:30
No swaps are charged on the signal account
2025.08.12 12:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 15:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.15 12:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.09 13:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.27 12:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.23 12:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 14:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
