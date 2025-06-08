- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
24
Kârla kapanan işlemler:
19 (79.16%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (20.83%)
En iyi işlem:
6.00 USD
En kötü işlem:
-6.00 USD
Brüt kâr:
37.47 USD (2 838 pips)
Brüt zarar:
-18.16 USD (1 513 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (13.45 USD)
Maksimum ardışık kâr:
13.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
5.63%
Maks. mevduat yükü:
23.31%
En son işlem:
22 saat önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
2.13
Alış işlemleri:
13 (54.17%)
Satış işlemleri:
11 (45.83%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
0.80 USD
Ortalama kâr:
1.97 USD
Ortalama zarar:
-3.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-9.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.07 USD (2)
Aylık büyüme:
6.61%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
9.07 USD (7.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.89% (9.07 USD)
Varlığa göre:
5.48% (5.80 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.00 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +13.45 USD
Maksimum ardışık zarar: -9.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Venom Prop EA Pre-launch
