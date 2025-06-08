SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Eid Al Adha
Bobby Fischer

Eid Al Adha

Bobby Fischer
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -100%
OctaFX-Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
272 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (11.11%)
En iyi işlem:
59.66 USD
En kötü işlem:
-294.42 USD
Brüt kâr:
1 782.33 USD (10 662 814 pips)
Brüt zarar:
-2 575.39 USD (17 507 893 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (123.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
261.55 USD (30)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
92.09%
Maks. mevduat yükü:
635.73%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
196 (64.05%)
Satış işlemleri:
110 (35.95%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-2.59 USD
Ortalama kâr:
6.55 USD
Ortalama zarar:
-75.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-997.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-997.59 USD (5)
Aylık büyüme:
-99.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
793.06 USD
Maksimum:
1 408.50 USD (99.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.89% (1 408.50 USD)
Varlığa göre:
98.86% (1 035.72 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 305
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -794
EURUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -6.8M
EURUSD 77
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.66 USD
En kötü işlem: -294 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +123.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -997.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live20
0.00 × 8
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 38
OctaFX-Real10
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 14
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
PacificUnionLLC-Live 2
0.00 × 9
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
OctaFX-Real2
0.25 × 4
OctaFX-Real5
0.50 × 2
OctaFX-Real9
0.50 × 10
OctaFX-Real8
0.97 × 37
ExclusiveMarkets2-Live 2
1.00 × 1
DooPrime-Live 6
1.21 × 298
OctaFX-Real6
1.53 × 118
CXMDirect-Live
1.57 × 58
FxPro.com-Real07
2.00 × 3
UltimaMarkets-Live
2.36 × 258
FBS-Real-3
3.00 × 1
OctaFX-Real
3.60 × 10
10 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.03 17:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.03 08:51
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.28 11:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.12 08:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.09 21:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 02:28
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.17 02:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 12:17
No swaps are charged
2025.08.11 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.11 00:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 01:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.10 19:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.10 18:42
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 19:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 06:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.