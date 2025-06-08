- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
306
Kârla kapanan işlemler:
272 (88.88%)
Zararla kapanan işlemler:
34 (11.11%)
En iyi işlem:
59.66 USD
En kötü işlem:
-294.42 USD
Brüt kâr:
1 782.33 USD (10 662 814 pips)
Brüt zarar:
-2 575.39 USD (17 507 893 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
39 (123.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
261.55 USD (30)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
92.09%
Maks. mevduat yükü:
635.73%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
196 (64.05%)
Satış işlemleri:
110 (35.95%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-2.59 USD
Ortalama kâr:
6.55 USD
Ortalama zarar:
-75.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-997.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-997.59 USD (5)
Aylık büyüme:
-99.21%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
793.06 USD
Maksimum:
1 408.50 USD (99.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.89% (1 408.50 USD)
Varlığa göre:
98.86% (1 035.72 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|305
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-794
|EURUSD
|1
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-6.8M
|EURUSD
|77
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.66 USD
En kötü işlem: -294 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +123.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -997.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 8
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 38
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
PacificUnionLLC-Live 2
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
OctaFX-Real5
|0.50 × 2
|
OctaFX-Real9
|0.50 × 10
|
OctaFX-Real8
|0.97 × 37
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|1.00 × 1
|
DooPrime-Live 6
|1.21 × 298
|
OctaFX-Real6
|1.53 × 118
|
CXMDirect-Live
|1.57 × 58
|
FxPro.com-Real07
|2.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live
|2.36 × 258
|
FBS-Real-3
|3.00 × 1
|
OctaFX-Real
|3.60 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-100%
0
0
USD
USD
2
USD
USD
17
0%
306
88%
92%
0.69
-2.59
USD
USD
100%
1:500