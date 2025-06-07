- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
234
Kârla kapanan işlemler:
147 (62.82%)
Zararla kapanan işlemler:
87 (37.18%)
En iyi işlem:
26.14 EUR
En kötü işlem:
-25.71 EUR
Brüt kâr:
629.05 EUR (33 290 pips)
Brüt zarar:
-271.48 EUR (14 171 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (87.87 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
87.87 EUR (9)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
2.02%
Maks. mevduat yükü:
98.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
26 dakika
Düzelme faktörü:
6.99
Alış işlemleri:
165 (70.51%)
Satış işlemleri:
69 (29.49%)
Kâr faktörü:
2.32
Beklenen getiri:
1.53 EUR
Ortalama kâr:
4.28 EUR
Ortalama zarar:
-3.12 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.99 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-51.12 EUR (3)
Aylık büyüme:
0.77%
Yıllık tahmin:
9.39%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
51.12 EUR (4.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.99% (51.12 EUR)
Varlığa göre:
3.67% (188.87 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|408
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +26.14 EUR
En kötü işlem: -26 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +87.87 EUR
Maksimum ardışık zarar: -39.99 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GBEbrokers-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Mein Real Konto mit reinem EA ohne Manuelles eingreifen bei den Trades.
Der EA hat einen News Filter integriert und handelt high Impact News nicht.
Trading Instrument ist XAUUSD CFD mit einem Hebel 1:10 daher die geringe Lot Size um es nicht zu risikoreich zu machen.
Es geht langsam aber schön stetig.
