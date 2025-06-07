SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / NAVI AI ADVANCE
Navdeep Singh Kaur

NAVI AI ADVANCE

Navdeep Singh Kaur
0 inceleme
Güvenilirlik
28 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 118%
OANDATMS-MT5
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
191 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (29.26%)
En iyi işlem:
73.44 EUR
En kötü işlem:
-73.69 EUR
Brüt kâr:
791.99 EUR (347 084 pips)
Brüt zarar:
-437.58 EUR (654 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (52.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
167.93 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.31%
Maks. mevduat yükü:
86.33%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
164 (60.74%)
Satış işlemleri:
106 (39.26%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
1.31 EUR
Ortalama kâr:
4.15 EUR
Ortalama zarar:
-5.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-50.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-81.96 EUR (8)
Aylık büyüme:
30.21%
Yıllık tahmin:
369.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.57 EUR
Maksimum:
116.89 EUR (23.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.10% (116.89 EUR)
Varlığa göre:
24.95% (164.08 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY.pro 20
GBPCAD.pro 20
USDJPY.pro 19
NZDUSD.pro 18
CHFJPY.pro 16
EURUSD.pro 15
GBPCHF.pro 15
EURNZD.pro 13
GBPAUD.pro 12
EURAUD.pro 11
NZDJPY.pro 10
EURJPY.pro 9
EURCAD.pro 9
AUDCAD.pro 8
GBPUSD.pro 8
USDCAD.pro 8
BTCUSD 8
AUDCHF.pro 7
GBPJPY.pro 6
AUDJPY.pro 6
USDCHF.pro 6
CADCHF.pro 5
CHFPLN.pro 5
EURCHF.pro 3
GBPNZD.pro 2
AUDUSD.pro 2
ETHUSD 2
BCHUSD 2
EURGBP.pro 1
AVAXUSD 1
US500.pro 1
DOTUSD 1
US30.pro 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY.pro 75
GBPCAD.pro 48
USDJPY.pro 103
NZDUSD.pro 14
CHFJPY.pro -103
EURUSD.pro 53
GBPCHF.pro -123
EURNZD.pro 8
GBPAUD.pro 33
EURAUD.pro 5
NZDJPY.pro 32
EURJPY.pro 2
EURCAD.pro 42
AUDCAD.pro 122
GBPUSD.pro 14
USDCAD.pro 55
BTCUSD -9
AUDCHF.pro 4
GBPJPY.pro -23
AUDJPY.pro 9
USDCHF.pro 23
CADCHF.pro 36
CHFPLN.pro -34
EURCHF.pro 6
GBPNZD.pro 2
AUDUSD.pro 1
ETHUSD 0
BCHUSD 0
EURGBP.pro 8
AVAXUSD -1
US500.pro 1
DOTUSD 0
US30.pro 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY.pro 4.7K
GBPCAD.pro 4.3K
USDJPY.pro 8K
NZDUSD.pro 2.1K
CHFJPY.pro -10K
EURUSD.pro 3.5K
GBPCHF.pro -1.8K
EURNZD.pro 1.4K
GBPAUD.pro 2.8K
EURAUD.pro -149
NZDJPY.pro 3.7K
EURJPY.pro -211
EURCAD.pro 5.8K
AUDCAD.pro 3.8K
GBPUSD.pro 1.2K
USDCAD.pro 2.6K
BTCUSD -343K
AUDCHF.pro 243
GBPJPY.pro -1.2K
AUDJPY.pro 754
USDCHF.pro 1.6K
CADCHF.pro 1.2K
CHFPLN.pro -1.6K
EURCHF.pro 151
GBPNZD.pro 192
AUDUSD.pro 79
ETHUSD 2.5K
BCHUSD 580
EURGBP.pro 311
AVAXUSD -589
US500.pro 23
DOTUSD -806
US30.pro -10
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.44 EUR
En kötü işlem: -74 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +52.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.35 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

NAVI AI ADVANCE, yapay zekânın gücü ile gelişmiş Python algoritmalarını birleştiren akıllı bir sinyal sistemidir. Sağlam fırsatları belirlemek ve riskleri en aza indirmek için tasarlanmıştır; amacı uzun vadeli, istikrarlı ve güvenli kârlılık sunmaktır.
İnceleme yok
2025.08.07 11:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 02:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 19:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 17:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 12:49
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.35% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NAVI AI ADVANCE
Ayda 35 USD
118%
0
0
USD
658
EUR
28
0%
270
70%
90%
1.80
1.31
EUR
25%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.