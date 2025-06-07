- Büyüme
İşlemler:
270
Kârla kapanan işlemler:
191 (70.74%)
Zararla kapanan işlemler:
79 (29.26%)
En iyi işlem:
73.44 EUR
En kötü işlem:
-73.69 EUR
Brüt kâr:
791.99 EUR (347 084 pips)
Brüt zarar:
-437.58 EUR (654 904 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (52.60 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
167.93 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
90.31%
Maks. mevduat yükü:
86.33%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
164 (60.74%)
Satış işlemleri:
106 (39.26%)
Kâr faktörü:
1.81
Beklenen getiri:
1.31 EUR
Ortalama kâr:
4.15 EUR
Ortalama zarar:
-5.54 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-50.35 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-81.96 EUR (8)
Aylık büyüme:
30.21%
Yıllık tahmin:
369.04%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.57 EUR
Maksimum:
116.89 EUR (23.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.10% (116.89 EUR)
Varlığa göre:
24.95% (164.08 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADJPY.pro
|20
|GBPCAD.pro
|20
|USDJPY.pro
|19
|NZDUSD.pro
|18
|CHFJPY.pro
|16
|EURUSD.pro
|15
|GBPCHF.pro
|15
|EURNZD.pro
|13
|GBPAUD.pro
|12
|EURAUD.pro
|11
|NZDJPY.pro
|10
|EURJPY.pro
|9
|EURCAD.pro
|9
|AUDCAD.pro
|8
|GBPUSD.pro
|8
|USDCAD.pro
|8
|BTCUSD
|8
|AUDCHF.pro
|7
|GBPJPY.pro
|6
|AUDJPY.pro
|6
|USDCHF.pro
|6
|CADCHF.pro
|5
|CHFPLN.pro
|5
|EURCHF.pro
|3
|GBPNZD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|2
|ETHUSD
|2
|BCHUSD
|2
|EURGBP.pro
|1
|AVAXUSD
|1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|1
|US30.pro
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADJPY.pro
|75
|GBPCAD.pro
|48
|USDJPY.pro
|103
|NZDUSD.pro
|14
|CHFJPY.pro
|-103
|EURUSD.pro
|53
|GBPCHF.pro
|-123
|EURNZD.pro
|8
|GBPAUD.pro
|33
|EURAUD.pro
|5
|NZDJPY.pro
|32
|EURJPY.pro
|2
|EURCAD.pro
|42
|AUDCAD.pro
|122
|GBPUSD.pro
|14
|USDCAD.pro
|55
|BTCUSD
|-9
|AUDCHF.pro
|4
|GBPJPY.pro
|-23
|AUDJPY.pro
|9
|USDCHF.pro
|23
|CADCHF.pro
|36
|CHFPLN.pro
|-34
|EURCHF.pro
|6
|GBPNZD.pro
|2
|AUDUSD.pro
|1
|ETHUSD
|0
|BCHUSD
|0
|EURGBP.pro
|8
|AVAXUSD
|-1
|US500.pro
|1
|DOTUSD
|0
|US30.pro
|0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADJPY.pro
|4.7K
|GBPCAD.pro
|4.3K
|USDJPY.pro
|8K
|NZDUSD.pro
|2.1K
|CHFJPY.pro
|-10K
|EURUSD.pro
|3.5K
|GBPCHF.pro
|-1.8K
|EURNZD.pro
|1.4K
|GBPAUD.pro
|2.8K
|EURAUD.pro
|-149
|NZDJPY.pro
|3.7K
|EURJPY.pro
|-211
|EURCAD.pro
|5.8K
|AUDCAD.pro
|3.8K
|GBPUSD.pro
|1.2K
|USDCAD.pro
|2.6K
|BTCUSD
|-343K
|AUDCHF.pro
|243
|GBPJPY.pro
|-1.2K
|AUDJPY.pro
|754
|USDCHF.pro
|1.6K
|CADCHF.pro
|1.2K
|CHFPLN.pro
|-1.6K
|EURCHF.pro
|151
|GBPNZD.pro
|192
|AUDUSD.pro
|79
|ETHUSD
|2.5K
|BCHUSD
|580
|EURGBP.pro
|311
|AVAXUSD
|-589
|US500.pro
|23
|DOTUSD
|-806
|US30.pro
|-10
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +73.44 EUR
En kötü işlem: -74 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +52.60 EUR
Maksimum ardışık zarar: -50.35 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
NAVI AI ADVANCE, yapay zekânın gücü ile gelişmiş Python algoritmalarını birleştiren akıllı bir sinyal sistemidir. Sağlam fırsatları belirlemek ve riskleri en aza indirmek için tasarlanmıştır; amacı uzun vadeli, istikrarlı ve güvenli kârlılık sunmaktır.
