SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Intenreg
Tony Franciscus Jans

Intenreg

Tony Franciscus Jans
0 inceleme
Güvenilirlik
23 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 263%
Weltrade-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 926
Kârla kapanan işlemler:
1 931 (65.99%)
Zararla kapanan işlemler:
995 (34.01%)
En iyi işlem:
1 066.13 USD
En kötü işlem:
-484.93 USD
Brüt kâr:
18 700.56 USD (501 707 pips)
Brüt zarar:
-11 565.41 USD (359 157 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
91 (689.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 528.61 USD (9)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
32.06%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
4.14
Alış işlemleri:
1 286 (43.95%)
Satış işlemleri:
1 640 (56.05%)
Kâr faktörü:
1.62
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
9.68 USD
Ortalama zarar:
-11.62 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-322.14 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 725.19 USD (7)
Aylık büyüme:
7.82%
Yıllık tahmin:
94.88%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
376.51 USD
Maksimum:
1 725.19 USD (27.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.17% (1 725.19 USD)
Varlığa göre:
26.02% (1 391.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Gold 1950
USDJPY 696
EURJPY 159
GBPJPY 91
XAUUSD 17
EURUSD 10
GBPUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Gold 2.3K
USDJPY 3.6K
EURJPY 692
GBPJPY 554
XAUUSD 38
EURUSD 9
GBPUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Gold 108K
USDJPY 6.9K
EURJPY 12K
GBPJPY -1.5K
XAUUSD 18K
EURUSD -94
GBPUSD -303
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 066.13 USD
En kötü işlem: -485 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +689.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.14 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
0.00 × 58
AUSCommercial-Live 2
0.00 × 1
SGTMarkets-Live
0.00 × 4
STARTRADERINTL-Live4
0.00 × 8
InfinoxCapital-Live04
0.00 × 3
FOXMarkets-Live
0.00 × 75
Divisa-Live
0.00 × 16
Exness-Real15
0.00 × 82
JustMarkets-Live3
0.00 × 9
NordFX-Real5
0.00 × 1
FixiMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 2
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 5
Exness-Real25
0.00 × 22
GOMarketsIntl-Real 8
0.00 × 12
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 87
UtradeFX-Live
0.00 × 2
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live4
0.00 × 41
WindsorBrokers-REAL2
0.00 × 1
XM.COM-Real 13
0.00 × 28
EBCFinancialGroupKY-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 37
ExnessUK-Real10
0.00 × 1
1055 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Trading JPY and sometimes gold. Trading strategy using averaging and hedging. 

The character of JPY pairs often goes up or down in the long term therefore it is very likely to experience high DD.

İnceleme yok
2025.09.26 20:20
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 16:12
No swaps are charged
2025.08.29 16:12
No swaps are charged
2025.08.29 04:47
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.14 06:42
No swaps are charged
2025.08.12 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.18 04:12
No swaps are charged on the signal account
2025.07.11 00:54
No swaps are charged
2025.07.11 00:54
No swaps are charged
2025.07.10 16:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 06:54
No swaps are charged
2025.06.30 06:54
No swaps are charged
2025.06.30 00:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.27 16:52
No swaps are charged on the signal account
2025.06.27 14:45
No swaps are charged
2025.06.27 14:45
No swaps are charged
2025.06.27 06:49
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Intenreg
Ayda 30 USD
263%
0
0
USD
5.1K
USD
23
95%
2 926
65%
100%
1.61
2.44
USD
27%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.