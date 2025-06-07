Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1 0.00 × 58 AUSCommercial-Live 2 0.00 × 1 SGTMarkets-Live 0.00 × 4 STARTRADERINTL-Live4 0.00 × 8 InfinoxCapital-Live04 0.00 × 3 FOXMarkets-Live 0.00 × 75 Divisa-Live 0.00 × 16 Exness-Real15 0.00 × 82 JustMarkets-Live3 0.00 × 9 NordFX-Real5 0.00 × 1 FixiMarkets-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live2 0.00 × 2 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 5 Exness-Real25 0.00 × 22 GOMarketsIntl-Real 8 0.00 × 12 OpogroupLLC-Real1 0.00 × 87 UtradeFX-Live 0.00 × 2 LQDLLC-Live01 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live12 0.00 × 1 FPMarketsSC-Live4 0.00 × 41 WindsorBrokers-REAL2 0.00 × 1 XM.COM-Real 13 0.00 × 28 EBCFinancialGroupKY-Live 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live01 0.00 × 37 ExnessUK-Real10 0.00 × 1 1055 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya