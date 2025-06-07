SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Antep
Antep Nur Widayat

Antep

Antep Nur Widayat
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -65%
MaxrichGroup-Real
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
920
Kârla kapanan işlemler:
606 (65.86%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (34.13%)
En iyi işlem:
238.77 USD
En kötü işlem:
-728.03 USD
Brüt kâr:
11 047.91 USD (421 838 pips)
Brüt zarar:
-11 648.85 USD (376 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (539.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
827.11 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
69.52%
Maks. mevduat yükü:
65.30%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
437 (47.50%)
Satış işlemleri:
483 (52.50%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.65 USD
Ortalama kâr:
18.23 USD
Ortalama zarar:
-37.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-476.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 727.21 USD (9)
Aylık büyüme:
-10.15%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
621.86 USD
Maksimum:
3 065.78 USD (75.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.62% (3 065.78 USD)
Varlığa göre:
87.61% (2 019.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 820
EURUSD 63
USDCAD 17
SP500.R 8
CHFJPY 5
USDJPY 4
DJ30.R 3
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -636
EURUSD 85
USDCAD -22
SP500.R -1
CHFJPY 8
USDJPY -11
DJ30.R -24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 46K
EURUSD 3.1K
USDCAD -393
SP500.R 0
CHFJPY 294
USDJPY -734
DJ30.R -2.4K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +238.77 USD
En kötü işlem: -728 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +539.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -476.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
RoboForex-Prime
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 11
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
MTrading-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
LQDMarketsUK-Live 2
0.00 × 5
HFMarkets-Live Server2
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 2
282 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 00:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 13:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 10:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 06:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 05:36
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 03:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 01:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 23:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 22:23
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 20:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 08:39
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 07:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.03% of days out of 99 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 16:48
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 11:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 08:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Antep
Ayda 30 USD
-65%
0
0
USD
0
USD
21
0%
920
65%
70%
0.94
-0.65
USD
88%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.