İşlemler:
920
Kârla kapanan işlemler:
606 (65.86%)
Zararla kapanan işlemler:
314 (34.13%)
En iyi işlem:
238.77 USD
En kötü işlem:
-728.03 USD
Brüt kâr:
11 047.91 USD (421 838 pips)
Brüt zarar:
-11 648.85 USD (376 194 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (539.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
827.11 USD (25)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
69.52%
Maks. mevduat yükü:
65.30%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.20
Alış işlemleri:
437 (47.50%)
Satış işlemleri:
483 (52.50%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.65 USD
Ortalama kâr:
18.23 USD
Ortalama zarar:
-37.10 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-476.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 727.21 USD (9)
Aylık büyüme:
-10.15%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
621.86 USD
Maksimum:
3 065.78 USD (75.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
87.62% (3 065.78 USD)
Varlığa göre:
87.61% (2 019.25 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|820
|EURUSD
|63
|USDCAD
|17
|SP500.R
|8
|CHFJPY
|5
|USDJPY
|4
|DJ30.R
|3
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-636
|EURUSD
|85
|USDCAD
|-22
|SP500.R
|-1
|CHFJPY
|8
|USDJPY
|-11
|DJ30.R
|-24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|46K
|EURUSD
|3.1K
|USDCAD
|-393
|SP500.R
|0
|CHFJPY
|294
|USDJPY
|-734
|DJ30.R
|-2.4K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +238.77 USD
En kötü işlem: -728 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +539.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -476.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 11
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
LQDMarketsUK-Live 2
|0.00 × 5
|
HFMarkets-Live Server2
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-65%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
21
0%
920
65%
70%
0.94
-0.65
USD
USD
88%
1:200