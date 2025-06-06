SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DCM
Sebastien Pascal Mortreux

DCM

Sebastien Pascal Mortreux
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 236%
RoboForex-Pro-4
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
78
Kârla kapanan işlemler:
69 (88.46%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (11.54%)
En iyi işlem:
33.66 EUR
En kötü işlem:
-2.98 EUR
Brüt kâr:
495.67 EUR (20 692 pips)
Brüt zarar:
-10.62 EUR (330 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (36.74 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
188.77 EUR (14)
Sharpe oranı:
0.88
Alım-satım etkinliği:
94.17%
Maks. mevduat yükü:
57.39%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
146.54
Alış işlemleri:
78 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
46.67
Beklenen getiri:
6.22 EUR
Ortalama kâr:
7.18 EUR
Ortalama zarar:
-1.18 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.31 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-3.31 EUR (2)
Aylık büyüme:
19.13%
Yıllık tahmin:
232.09%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
3.31 EUR (0.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.55% (1.76 EUR)
Varlığa göre:
61.35% (259.12 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
.US500Cash 78
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
.US500Cash 553
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
.US500Cash 21K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +33.66 EUR
En kötü işlem: -3 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.74 EUR
Maksimum ardışık zarar: -3.31 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Invest only what you can afford to lose. Trading is risky and your invested capital is not guaranteed. DCM is a signal where losing positions may remain open for several days.
İnceleme yok
2025.09.06 11:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 21:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 22:57 2025.08.22 22:57:35  

Ajustement de stratégie le 15/08 pour limiter la charge durant les phase baissière du SP500.

2025.08.18 03:35
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 21:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 02:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 22:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 19:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 18:54
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 17:54
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.05 14:48
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 13:51
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.28 07:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 20:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.25 07:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 21:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.21 20:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
DCM
Ayda 30 USD
236%
0
0
USD
768
EUR
16
100%
78
88%
94%
46.67
6.22
EUR
61%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.