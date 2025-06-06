SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TTM Stable Grid 697
Chi Hang Lee

TTM Stable Grid 697

Chi Hang Lee
0 inceleme
Güvenilirlik
209 hafta
1 / 9.7K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 3 051%
ICMarketsAU-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
11 855
Kârla kapanan işlemler:
8 074 (68.10%)
Zararla kapanan işlemler:
3 781 (31.89%)
En iyi işlem:
824.74 AUD
En kötü işlem:
-1 965.97 AUD
Brüt kâr:
53 459.90 AUD (1 463 379 pips)
Brüt zarar:
-38 884.42 AUD (1 509 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (178.42 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 576.18 AUD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
5 870 (49.51%)
Satış işlemleri:
5 985 (50.49%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.23 AUD
Ortalama kâr:
6.62 AUD
Ortalama zarar:
-10.28 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 522.91 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 470.65 AUD (12)
Aylık büyüme:
3.31%
Yıllık tahmin:
40.10%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
769.19 AUD
Maksimum:
4 713.63 AUD (106.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.23% (2 525.95 AUD)
Varlığa göre:
33.01% (2 376.19 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 5154
NZDCAD 2435
AUDNZD 2079
AUDCAD 1464
AUDUSD 723
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 4.7K
NZDCAD 2.5K
AUDNZD -526
AUDCAD 2.6K
AUDUSD 1.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 34K
NZDCAD 16K
AUDNZD -108K
AUDCAD 51K
AUDUSD -40K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +824.74 AUD
En kötü işlem: -1 966 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +178.42 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 522.91 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
0.36 × 2408
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
FundingTradersGroup-Server
1.02 × 61
JunoMarkets-Server
1.12 × 25
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
Exness-MT5Real5
2.31 × 431
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
Exness-MT5Real2
3.94 × 1318
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
EightcapGlobal-Live
5.40 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
PUPrime-Live
8.00 × 6
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Hello, welcome to TTM signal

  • 99% automated trading with manaul order management
  • Carefully selected entry point, safe for the last 5 years
  • Smart MARTINGALE recovery system
  • Special Martingale with smart recovery system to minimise risk
  • Target 3%-5% per Month or 80-100% per Year
  • Typical Max Drawdown within 5-20%

  • Recommended leverage 1:500
  • Min deposit USD$3500 (or at least the balance of this signal)
  • Suggestion to withdraw partial profit every month


İnceleme yok
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 13:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.10 14:59
No swaps are charged on the signal account
2025.06.06 08:37
A large drawdown may occur on the account again
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TTM Stable Grid 697
Ayda 30 USD
3 051%
1
9.7K
USD
7.2K
AUD
209
98%
11 855
68%
100%
1.37
1.23
AUD
67%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.