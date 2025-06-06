- Büyüme
İşlemler:
11 855
Kârla kapanan işlemler:
8 074 (68.10%)
Zararla kapanan işlemler:
3 781 (31.89%)
En iyi işlem:
824.74 AUD
En kötü işlem:
-1 965.97 AUD
Brüt kâr:
53 459.90 AUD (1 463 379 pips)
Brüt zarar:
-38 884.42 AUD (1 509 938 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (178.42 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
1 576.18 AUD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
7.02%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.09
Alış işlemleri:
5 870 (49.51%)
Satış işlemleri:
5 985 (50.49%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
1.23 AUD
Ortalama kâr:
6.62 AUD
Ortalama zarar:
-10.28 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1 522.91 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 470.65 AUD (12)
Aylık büyüme:
3.31%
Yıllık tahmin:
40.10%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
769.19 AUD
Maksimum:
4 713.63 AUD (106.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.23% (2 525.95 AUD)
Varlığa göre:
33.01% (2 376.19 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|5154
|NZDCAD
|2435
|AUDNZD
|2079
|AUDCAD
|1464
|AUDUSD
|723
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|4.7K
|NZDCAD
|2.5K
|AUDNZD
|-526
|AUDCAD
|2.6K
|AUDUSD
|1.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|34K
|NZDCAD
|16K
|AUDNZD
|-108K
|AUDCAD
|51K
|AUDUSD
|-40K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +824.74 AUD
En kötü işlem: -1 966 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +178.42 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 522.91 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.36 × 2408
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.59 × 417
|
FundingTradersGroup-Server
|1.02 × 61
|
JunoMarkets-Server
|1.12 × 25
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.33 × 216
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.20 × 459
|
Exness-MT5Real5
|2.31 × 431
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
Exness-MT5Real2
|3.94 × 1318
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
|
EightcapGlobal-Live
|5.40 × 5
|
VantageInternational-Live 10
|5.60 × 5
|
DerivSVG-Server
|6.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|6.71 × 164
|
LiteFinance-MT5-Live
|6.81 × 58
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|7.05 × 346
|
UltimaMarkets-Live 1
|7.22 × 294
|
Forex.com-Live 536
|7.82 × 22
|
PUPrime-Live
|8.00 × 6
|
XMGlobalMU-MT5 6
|8.90 × 20
Hello, welcome to TTM signal
- 99% automated trading with manaul order management
- Carefully selected entry point, safe for the last 5 years
- Smart MARTINGALE recovery system
- Special Martingale with smart recovery system to minimise risk
- Target 3%-5% per Month or 80-100% per Year
- Typical Max Drawdown within 5-20%
- Recommended leverage 1:500
- Min deposit USD$3500 (or at least the balance of this signal)
- Suggestion to withdraw partial profit every month
