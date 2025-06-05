- Büyüme
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
135 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (12.90%)
En iyi işlem:
30.22 USD
En kötü işlem:
-126.84 USD
Brüt kâr:
439.81 USD (23 797 pips)
Brüt zarar:
-467.37 USD (16 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (73.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.46 USD (37)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.50%
Maks. mevduat yükü:
195.86%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
65 (41.94%)
Satış işlemleri:
90 (58.06%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-23.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-211.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-232.10 USD (3)
Aylık büyüme:
-50.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.32 USD
Maksimum:
415.33 USD (91.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.50% (415.33 USD)
Varlığa göre:
60.74% (173.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD.FX
|121
|AUDUSD.FX
|34
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD.FX
|-125
|AUDUSD.FX
|98
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD.FX
|3.9K
|AUDUSD.FX
|3.6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This Is a Grid Martingale strategy I've been working on for years, finally figured it out enjoy! And sorry I cant change the Leverage as shown on MQL4 website, I live in the U.S and IG is 1:50 in U.S.A.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
49%
1
17K
USD
USD
190
USD
USD
17
100%
155
87%
97%
0.94
-0.18
USD
USD
74%
1:200