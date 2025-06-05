SinyallerBölümler
Deshaun L Harris

Grid Trader

Deshaun L Harris
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
1 / 17K USD

büyüme başlangıcı: 2025 49%
IG-LIVE
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
155
Kârla kapanan işlemler:
135 (87.09%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (12.90%)
En iyi işlem:
30.22 USD
En kötü işlem:
-126.84 USD
Brüt kâr:
439.81 USD (23 797 pips)
Brüt zarar:
-467.37 USD (16 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (73.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.46 USD (37)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.50%
Maks. mevduat yükü:
195.86%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.07
Alış işlemleri:
65 (41.94%)
Satış işlemleri:
90 (58.06%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
3.26 USD
Ortalama zarar:
-23.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-211.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-232.10 USD (3)
Aylık büyüme:
-50.45%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
63.32 USD
Maksimum:
415.33 USD (91.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
73.50% (415.33 USD)
Varlığa göre:
60.74% (173.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD.FX 121
AUDUSD.FX 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD.FX -125
AUDUSD.FX 98
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD.FX 3.9K
AUDUSD.FX 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.22 USD
En kötü işlem: -127 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +73.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -211.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "IG-LIVE" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

This Is a Grid Martingale strategy I've been working on for years, finally figured it out enjoy! And sorry I cant change the Leverage as shown on MQL4 website, I live in the U.S and IG is 1:50 in U.S.A.
İnceleme yok
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 21:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 21:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 20:38
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.92% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 09:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 07:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 20:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 11:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.05 10:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Grid Trader

49%
1
17K
USD
190
USD
17
100%
155
87%
97%
0.94
-0.18
USD
74%
1:200
