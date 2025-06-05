SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold Dragon
Sagaya Vijayakumar Sundararajan

Gold Dragon

Sagaya Vijayakumar Sundararajan
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -70%
XMGlobal-MT5 6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 141
Kârla kapanan işlemler:
840 (73.61%)
Zararla kapanan işlemler:
301 (26.38%)
En iyi işlem:
309.24 USD
En kötü işlem:
-138.88 USD
Brüt kâr:
4 469.11 USD (11 268 730 pips)
Brüt zarar:
-3 238.69 USD (498 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (27.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
309.24 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
70.94%
Maks. mevduat yükü:
381.93%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
73
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
1.67
Alış işlemleri:
610 (53.46%)
Satış işlemleri:
531 (46.54%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
5.32 USD
Ortalama zarar:
-10.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-735.60 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-735.60 USD (10)
Aylık büyüme:
115.89%
Yıllık tahmin:
1 406.15%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
534.98 USD
Maksimum:
735.60 USD (183.62%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
97.40% (724.85 USD)
Varlığa göre:
91.32% (230.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 926
BTCUSD# 47
EURUSD# 24
USDJPY# 18
GBPCAD# 14
EURAUD# 9
GBPUSD# 9
NZDUSD# 9
AUDJPY# 8
GBPAUD# 8
EURGBP# 7
GBPCHF# 7
GBPJPY# 7
AUDCAD# 5
CHFJPY# 4
EURCHF# 4
NZDJPY# 3
AUDCHF# 3
EURNZD# 3
USDCHF# 3
NZDCHF# 3
CADJPY# 3
GBPNZD# 3
EURJPY# 3
NZDCAD# 3
OILCash 2
EURCAD# 2
USDCAD# 1
AUDNZD# 1
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 1.1K
BTCUSD# 50
EURUSD# -30
USDJPY# 29
GBPCAD# 48
EURAUD# 19
GBPUSD# 24
NZDUSD# 3
AUDJPY# 8
GBPAUD# 8
EURGBP# 1
GBPCHF# 6
GBPJPY# 6
AUDCAD# 0
CHFJPY# 3
EURCHF# -7
NZDJPY# -4
AUDCHF# -1
EURNZD# 4
USDCHF# 6
NZDCHF# 6
CADJPY# 2
GBPNZD# 3
EURJPY# -5
NZDCAD# 4
OILCash -1
EURCAD# -2
USDCAD# 0
AUDNZD# -1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 5K
BTCUSD# 234K
EURUSD# -2.4K
USDJPY# 1.1K
GBPCAD# -672
EURAUD# 2.8K
GBPUSD# 553
NZDUSD# -215
AUDJPY# 512
GBPAUD# 586
EURGBP# 96
GBPCHF# -102
GBPJPY# 211
AUDCAD# 1
CHFJPY# 367
EURCHF# -564
NZDJPY# -505
AUDCHF# -42
EURNZD# 701
USDCHF# 506
NZDCHF# 440
CADJPY# 242
GBPNZD# 447
EURJPY# -776
NZDCAD# -28
OILCash -116
EURCAD# -258
USDCAD# -14
AUDNZD# -100
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +309.24 USD
En kötü işlem: -139 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +27.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -735.60 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hi Guys lets rock with Gold.

Only for the traders who have more than 500$ equity

celebrate the winnings 

Join with us : https://t.me/+wN3RR8tz92EwZTM0

İnceleme yok
2025.10.01 12:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 10:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 09:13
High current drawdown in 51% indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.19 15:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 20:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 15:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 17:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 16:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 15:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 13:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.16 02:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.17 16:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.17 15:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.13 06:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.13 03:24
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.13 03:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Dragon
Ayda 30 USD
-70%
0
0
USD
1K
USD
18
86%
1 141
73%
71%
1.37
1.08
USD
97%
1:500
