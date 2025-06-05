SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / EA TehPocci NewGen
M YUSUF EFFENDY

EA TehPocci NewGen

M YUSUF EFFENDY
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
Tickmill-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
573
Kârla kapanan işlemler:
438 (76.43%)
Zararla kapanan işlemler:
135 (23.56%)
En iyi işlem:
89.20 USD
En kötü işlem:
-209.60 USD
Brüt kâr:
3 038.14 USD (66 022 pips)
Brüt zarar:
-2 984.37 USD (60 573 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (134.91 USD)
Maksimum ardışık kâr:
279.27 USD (8)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
94.24%
Maks. mevduat yükü:
20.88%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
0.06
Alış işlemleri:
287 (50.09%)
Satış işlemleri:
286 (49.91%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.09 USD
Ortalama kâr:
6.94 USD
Ortalama zarar:
-22.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-122.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-376.50 USD (4)
Aylık büyüme:
-17.41%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
43%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
829.76 USD (10.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.93% (829.76 USD)
Varlığa göre:
44.57% (624.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 82
EURNZD 57
EURAUD 53
GBPAUD 46
GBPCAD 44
EURCAD 43
EURUSD 35
GBPUSD 34
GBPCHF 34
USDCHF 24
USDCAD 22
AUDUSD 21
NZDCAD 18
AUDCAD 17
NZDUSD 15
CADCHF 8
NZDCHF 6
AUDCHF 5
AUDNZD 5
EURGBP 4
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD -361
EURNZD -138
EURAUD 378
GBPAUD -51
GBPCAD -42
EURCAD 121
EURUSD -155
GBPUSD 62
GBPCHF 204
USDCHF 72
USDCAD -78
AUDUSD 18
NZDCAD 37
AUDCAD -18
NZDUSD 41
CADCHF 5
NZDCHF 12
AUDCHF 3
AUDNZD 2
EURGBP -56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 224
EURNZD -7.2K
EURAUD 6.7K
GBPAUD -359
GBPCAD 66
EURCAD 3.6K
EURUSD -3K
GBPUSD 1.7K
GBPCHF 2.6K
USDCHF 1.3K
USDCAD 50
AUDUSD 316
NZDCAD 523
AUDCAD -549
NZDUSD 223
CADCHF 53
NZDCHF 198
AUDCHF 71
AUDNZD -450
EURGBP -402
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +89.20 USD
En kötü işlem: -210 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +134.91 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

SuperForex-ECN
0.00 × 24
ICMarkets-Live15
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.17 × 23
Tickmill02-Live
0.44 × 18
ICMarkets-Live02
0.50 × 2
Tickmill-Live02
0.50 × 373
NeptuneSecurities-Live
0.68 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.69 × 1768
ICMarkets-Live19
0.70 × 205
FBS-Real-7
0.81 × 26
ICMarkets-Live22
0.91 × 1395
Exness-Real17
0.93 × 41
ICMarketsSC-Live22
0.93 × 330
Exness-Real9
0.93 × 61
ICMarketsSC-Live18
0.99 × 278
ICMarketsSC-Live26
0.99 × 1368
ICMarkets-Live20
1.00 × 9
ICMarkets-Live16
1.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
1.00 × 633
Tickmill-Live09
1.02 × 616
ICMarketsEU-Live17
1.02 × 43
ICMarkets-Live05
1.03 × 36
FusionMarkets-Live
1.03 × 630
ACYCapital-Live02
1.06 × 86
Exness-Real18
1.07 × 1757
345 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 07:37
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 14:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 12:55
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.85% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.26 10:42
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 09:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.26 09:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
No swaps are charged on the signal account
2025.09.10 16:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.99% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.09 11:21
No swaps are charged
2025.09.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.03 19:00
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 03:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.08% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 02:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 12:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.12% of days out of 89 days of the signal's entire lifetime.
