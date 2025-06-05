- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
206
Kârla kapanan işlemler:
138 (66.99%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (33.01%)
En iyi işlem:
671.36 USD
En kötü işlem:
-143.40 USD
Brüt kâr:
3 316.93 USD (70 620 pips)
Brüt zarar:
-1 133.19 USD (55 251 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (163.22 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 316.16 USD (6)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
29.76%
Maks. mevduat yükü:
14.45%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
7.11
Alış işlemleri:
109 (52.91%)
Satış işlemleri:
97 (47.09%)
Kâr faktörü:
2.93
Beklenen getiri:
10.60 USD
Ortalama kâr:
24.04 USD
Ortalama zarar:
-16.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-307.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-307.22 USD (6)
Aylık büyüme:
6.77%
Yıllık tahmin:
82.10%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
307.22 USD (4.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.96% (307.22 USD)
Varlığa göre:
14.28% (731.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|204
|archived
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|886
|archived
|1.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|15K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +671.36 USD
En kötü işlem: -143 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +163.22 USD
Maksimum ardışık zarar: -307.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 46
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 1
|
FBS-Real-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
UniverseWheel-Live
|0.00 × 3
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 8
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.11 × 35
|
ICMarketsSC-Live06
|0.32 × 722
|
ICMarketsSC-Live26
|0.35 × 913
|
XMGlobal-Real 35
|0.63 × 32
|
FusionMarkets-Demo
|0.83 × 6
|
Alpari-Trade
|0.97 × 29
|
ICMarkets-Live19
|1.41 × 444
|
FBS-Real-10
|1.50 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|1.55 × 73
|
ICMarketsSC-Live22
|2.36 × 411
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|2.40 × 5
