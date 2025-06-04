SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Customer 12 High Freq lvl 6 x2
Borja Mayoral Arauz

Customer 12 High Freq lvl 6 x2

Borja Mayoral Arauz
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 8%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 283
Kârla kapanan işlemler:
897 (69.91%)
Zararla kapanan işlemler:
386 (30.09%)
En iyi işlem:
31.99 EUR
En kötü işlem:
-36.46 EUR
Brüt kâr:
1 403.30 EUR (93 606 pips)
Brüt zarar:
-1 249.90 EUR (78 726 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (22.61 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
147.30 EUR (17)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
82.55%
Maks. mevduat yükü:
8.64%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
741 (57.76%)
Satış işlemleri:
542 (42.24%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
0.12 EUR
Ortalama kâr:
1.56 EUR
Ortalama zarar:
-3.24 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-112.08 EUR (4)
Aylık büyüme:
6.18%
Yıllık tahmin:
75.85%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
192.79 EUR
Maksimum:
298.48 EUR (18.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.19% (298.75 EUR)
Varlığa göre:
16.00% (325.11 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD+ 253
NZDCAD+ 226
EURUSD+ 220
AUDNZD+ 199
GBPUSD+ 195
USDCAD+ 186
GBPCAD+ 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD+ 43
NZDCAD+ 117
EURUSD+ 11
AUDNZD+ 5
GBPUSD+ 38
USDCAD+ -39
GBPCAD+ -1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD+ 5.1K
NZDCAD+ 6.2K
EURUSD+ 1.9K
AUDNZD+ 6.1K
GBPUSD+ -3.8K
USDCAD+ -44
GBPCAD+ -672
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.99 EUR
En kötü işlem: -36 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +22.61 EUR
Maksimum ardışık zarar: -17.75 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.16 06:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.96% of days out of 104 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.15 19:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 05:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.41% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 09:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.26 01:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 23:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.25 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.24 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 19:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.19 14:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 06:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.05 16:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 14:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 03:10
Share of trading days is too low
2025.06.05 03:10
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 02:10
Share of trading days is too low
2025.06.05 02:10
Share of days for 80% of trades is too low
