İşlemler:
8 748
Kârla kapanan işlemler:
4 547 (51.97%)
Zararla kapanan işlemler:
4 201 (48.02%)
En iyi işlem:
17 460.00 USD
En kötü işlem:
-22 760.00 USD
Brüt kâr:
2 176 213.48 USD (615 184 pips)
Brüt zarar:
-1 628 604.08 USD (1 043 297 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
47 (2 221.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
219 716.40 USD (37)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
18.03%
Maks. mevduat yükü:
29.27%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2248
Ort. tutma süresi:
25 dakika
Düzelme faktörü:
2.24
Alış işlemleri:
2 531 (28.93%)
Satış işlemleri:
6 217 (71.07%)
Kâr faktörü:
1.34
Beklenen getiri:
62.60 USD
Ortalama kâr:
478.60 USD
Ortalama zarar:
-387.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
863 (-221 923.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-221 923.35 USD (863)
Aylık büyüme:
-6.56%
Yıllık tahmin:
-79.60%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.27 USD
Maksimum:
244 855.35 USD (8.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.85% (244 855.35 USD)
Varlığa göre:
12.24% (336 906.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|8748
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|548K
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-428K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17 460.00 USD
En kötü işlem: -22 760 USD
Maksimum ardışık kazanç: 37
Maksimum ardışık kayıp: 863
Maksimum ardışık kâr: +2 221.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -221 923.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LotasCapital-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Test signal
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 2000 USD
28%
0
0
USD
USD
2.5M
USD
USD
31
87%
8 748
51%
18%
1.33
62.60
USD
USD
12%
1:500