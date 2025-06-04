SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MochenQuant
Yuan Chen

MochenQuant

Yuan Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
47 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 10%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 546
Kârla kapanan işlemler:
1 378 (54.12%)
Zararla kapanan işlemler:
1 168 (45.88%)
En iyi işlem:
328.93 USD
En kötü işlem:
-418.76 USD
Brüt kâr:
61 744.23 USD (529 229 pips)
Brüt zarar:
-60 720.77 USD (466 763 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (317.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
888.48 USD (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
85.70%
Maks. mevduat yükü:
21.97%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
1 274 (50.04%)
Satış işlemleri:
1 272 (49.96%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.40 USD
Ortalama kâr:
44.81 USD
Ortalama zarar:
-51.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
35 (-3 024.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 024.89 USD (35)
Aylık büyüme:
3.26%
Yıllık tahmin:
39.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 193.49 USD
Maksimum:
7 124.26 USD (41.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.73% (7 124.26 USD)
Varlığa göre:
22.13% (2 962.82 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCAD 558
USDJPY 475
USDCHF 440
AUDUSD 390
EURUSD 380
GBPUSD 303
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCAD 2.2K
USDJPY 6.4K
USDCHF -3.5K
AUDUSD -520
EURUSD -539
GBPUSD -3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCAD 26K
USDJPY 73K
USDCHF -13K
AUDUSD -2.1K
EURUSD -4.6K
GBPUSD -17K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +328.93 USD
En kötü işlem: -419 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 35
Maksimum ardışık kâr: +317.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 024.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MohicansMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 24
0.94 × 133
货币循环对冲，全自动杜绝人为干涉！
İnceleme yok
2025.06.25 16:33
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 3% of days out of 233 days of the signal's entire lifetime.
