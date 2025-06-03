- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
750
Kârla kapanan işlemler:
495 (66.00%)
Zararla kapanan işlemler:
255 (34.00%)
En iyi işlem:
68.16 USD
En kötü işlem:
-50.00 USD
Brüt kâr:
4 927.95 USD (3 905 917 pips)
Brüt zarar:
-4 204.53 USD (3 102 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (293.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
306.10 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.27%
Maks. mevduat yükü:
111.70%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
434 (57.87%)
Satış işlemleri:
316 (42.13%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
9.96 USD
Ortalama zarar:
-16.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-360.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.89 USD (18)
Aylık büyüme:
34.72%
Yıllık tahmin:
421.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
394.22 USD
Maksimum:
807.25 USD (69.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.29% (307.10 USD)
Varlığa göre:
88.93% (643.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURGBP
|370
|XAUUSD
|272
|GBPJPY
|27
|USDJPY
|23
|GBPUSD
|22
|EURUSD
|15
|EURJPY
|6
|AUDUSD
|4
|AUDJPY
|3
|USDCAD
|3
|CADJPY
|2
|CHFJPY
|2
|NZDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURGBP
|2
|XAUUSD
|781
|GBPJPY
|-92
|USDJPY
|-24
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|-12
|EURJPY
|33
|AUDUSD
|3
|AUDJPY
|-8
|USDCAD
|1
|CADJPY
|15
|CHFJPY
|-9
|NZDJPY
|20
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURGBP
|-804
|XAUUSD
|811K
|GBPJPY
|-6.8K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|-1.1K
|EURJPY
|3.4K
|AUDUSD
|368
|AUDJPY
|-1.1K
|USDCAD
|173
|CADJPY
|270
|CHFJPY
|-619
|NZDJPY
|1K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +68.16 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +293.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -360.89 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.53 × 970
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.26 × 413
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Exness-MT5Real12
|1.69 × 182
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.74 × 87
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.32 × 321
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real7
|4.86 × 70
|
Exness-MT5Real6
|5.35 × 63
|
Exness-MT5Real
|5.41 × 90
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
Weltrade-Real
|5.96 × 113
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
USD
3K
USD
USD
19
0%
750
66%
99%
1.17
0.96
USD
USD
89%
1:500