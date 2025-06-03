SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / New Age
I Wayan Putra Darsa Pratama

New Age

I Wayan Putra Darsa Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD
büyüme başlangıcı: 2025 37%
Exness-MT5Real8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
750
Kârla kapanan işlemler:
495 (66.00%)
Zararla kapanan işlemler:
255 (34.00%)
En iyi işlem:
68.16 USD
En kötü işlem:
-50.00 USD
Brüt kâr:
4 927.95 USD (3 905 917 pips)
Brüt zarar:
-4 204.53 USD (3 102 591 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (293.50 USD)
Maksimum ardışık kâr:
306.10 USD (8)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
99.27%
Maks. mevduat yükü:
111.70%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.90
Alış işlemleri:
434 (57.87%)
Satış işlemleri:
316 (42.13%)
Kâr faktörü:
1.17
Beklenen getiri:
0.96 USD
Ortalama kâr:
9.96 USD
Ortalama zarar:
-16.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-360.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-360.89 USD (18)
Aylık büyüme:
34.72%
Yıllık tahmin:
421.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
394.22 USD
Maksimum:
807.25 USD (69.78%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.29% (307.10 USD)
Varlığa göre:
88.93% (643.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 370
XAUUSD 272
GBPJPY 27
USDJPY 23
GBPUSD 22
EURUSD 15
EURJPY 6
AUDUSD 4
AUDJPY 3
USDCAD 3
CADJPY 2
CHFJPY 2
NZDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 2
XAUUSD 781
GBPJPY -92
USDJPY -24
GBPUSD 13
EURUSD -12
EURJPY 33
AUDUSD 3
AUDJPY -8
USDCAD 1
CADJPY 15
CHFJPY -9
NZDJPY 20
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP -804
XAUUSD 811K
GBPJPY -6.8K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 2.3K
EURUSD -1.1K
EURJPY 3.4K
AUDUSD 368
AUDJPY -1.1K
USDCAD 173
CADJPY 270
CHFJPY -619
NZDJPY 1K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +68.16 USD
En kötü işlem: -50 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +293.50 USD
Maksimum ardışık zarar: -360.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.53 × 970
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.26 × 413
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Exness-MT5Real12
1.69 × 182
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.74 × 87
ICMarketsSC-MT5-2
3.32 × 321
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real7
4.86 × 70
Exness-MT5Real6
5.35 × 63
Exness-MT5Real
5.41 × 90
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
Weltrade-Real
5.96 × 113
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.09 15:35
No swaps are charged
2025.10.09 15:35
No swaps are charged
2025.10.02 12:19
No swaps are charged on the signal account
2025.10.01 16:09
No swaps are charged
2025.10.01 16:09
No swaps are charged
2025.10.01 15:09
No swaps are charged
2025.10.01 15:09
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
No swaps are charged
2025.10.01 14:09
No swaps are charged
2025.09.11 13:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.10 02:11
No swaps are charged on the signal account
2025.09.02 03:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 17:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 16:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 15:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 14:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.29 05:54
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 15:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.28 12:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
