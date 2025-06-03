SinyallerBölümler
Abdullah Uygar Tuna

Trading Suite

Abdullah Uygar Tuna
0 inceleme
Güvenilirlik
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 62%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
8 723
Kârla kapanan işlemler:
6 203 (71.11%)
Zararla kapanan işlemler:
2 520 (28.89%)
En iyi işlem:
2 458.32 USD
En kötü işlem:
-1 159.65 USD
Brüt kâr:
94 359.96 USD (1 074 170 pips)
Brüt zarar:
-32 332.78 USD (829 720 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (278.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 688.57 USD (10)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
106.65%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
575
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
38.96
Alış işlemleri:
4 961 (56.87%)
Satış işlemleri:
3 762 (43.13%)
Kâr faktörü:
2.92
Beklenen getiri:
7.11 USD
Ortalama kâr:
15.21 USD
Ortalama zarar:
-12.83 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-46.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 159.65 USD (1)
Aylık büyüme:
20.50%
Yıllık tahmin:
248.83%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
419.60 USD
Maksimum:
1 591.92 USD (1.16%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.16% (1 591.92 USD)
Varlığa göre:
25.22% (31 569.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7535
EURUSD 645
GBPUSD 488
NZDCAD 24
AUDCAD 20
AUDNZD 11
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 56K
EURUSD 738
GBPUSD 3.5K
NZDCAD 1.2K
AUDCAD 813
AUDNZD 242
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 233K
EURUSD 12K
GBPUSD 646
NZDCAD 602
AUDCAD 1.1K
AUDNZD 369
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 458.32 USD
En kötü işlem: -1 160 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +278.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -46.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Trading Suite
Ayda 30 USD
62%
0
0
USD
162K
USD
20
98%
8 723
71%
100%
2.91
7.11
USD
25%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.