Leonard Violindy Halim

Gold akun

Leonard Violindy Halim
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 27%
PTDidiMaxBerjangka-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
51
Kârla kapanan işlemler:
48 (94.11%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (5.88%)
En iyi işlem:
553.80 USD
En kötü işlem:
-776.30 USD
Brüt kâr:
3 143.23 USD (32 470 pips)
Brüt zarar:
-1 582.06 USD (15 122 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (635.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 011.30 USD (10)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
57.12%
Maks. mevduat yükü:
18.37%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.01
Alış işlemleri:
43 (84.31%)
Satış işlemleri:
8 (15.69%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
30.61 USD
Ortalama kâr:
65.48 USD
Ortalama zarar:
-527.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-776.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-776.30 USD (1)
Aylık büyüme:
8.86%
Yıllık tahmin:
107.49%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.00 USD
Maksimum:
777.30 USD (6.90%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.07% (777.30 USD)
Varlığa göre:
18.35% (367.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.dmb 45
USDJPY.dmb 6
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.dmb 1.3K
USDJPY.dmb 219
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.dmb 14K
USDJPY.dmb 3.3K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +553.80 USD
En kötü işlem: -776 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +635.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -776.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

🔹 Nama Akun
🔹 Broker: Didimax
🔹 Instrumen: Forex & Gold
🔹 Strategi: Manual Trading berbasis Fundamental & Sentimen Pasar Global
🔹 Leverage: [Isi sesuai setelan akun, misal 1:100]
🔹 Minimum Balance: Disarankan mulai dari $10.000untuk copy hasil optimal
🔹 Drawdown Rendah - Tanpa Martingale - Tanpa EA
🔹 Fokus pada konsistensi, bukan spekulasi

📈 Akun ini dikelola secara profesional oleh trader berpengalaman dari Imperium Strategy, dengan pendekatan manajemen risiko ketat dan hasil stabil tanpa tekanan margin call.

✅ Cocok untuk investor yang mengutamakan keamanan aset & pertumbuhan jangka panjang.
📊 Transparansi penuh. Hasil real-time dapat dimonitor langsung di MQL5.


İnceleme yok
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged
2025.09.26 02:27
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.09.25 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 06:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.24 15:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.17 03:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 19:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 09:40
No swaps are charged on the signal account
2025.08.07 12:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 16:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 19:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 18:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 06:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.15 05:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.14 13:51
No swaps are charged
