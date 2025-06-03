- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|45
|USDJPY.dmb
|6
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.dmb
|1.3K
|USDJPY.dmb
|219
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.dmb
|14K
|USDJPY.dmb
|3.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "PTDidiMaxBerjangka-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
🔹 Nama Akun:
🔹 Broker: Didimax
🔹 Instrumen: Forex & Gold
🔹 Strategi: Manual Trading berbasis Fundamental & Sentimen Pasar Global
🔹 Leverage: [Isi sesuai setelan akun, misal 1:100]
🔹 Minimum Balance: Disarankan mulai dari $10.000untuk copy hasil optimal
🔹 Drawdown Rendah - Tanpa Martingale - Tanpa EA
🔹 Fokus pada konsistensi, bukan spekulasi
📈 Akun ini dikelola secara profesional oleh trader berpengalaman dari Imperium Strategy, dengan pendekatan manajemen risiko ketat dan hasil stabil tanpa tekanan margin call.
✅ Cocok untuk investor yang mengutamakan keamanan aset & pertumbuhan jangka panjang.
📊 Transparansi penuh. Hasil real-time dapat dimonitor langsung di MQL5.
USD
USD
USD