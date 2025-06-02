SinyallerBölümler
Iwan Wiryawan

Scalp X

Iwan Wiryawan
0 inceleme
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -10%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
27
Kârla kapanan işlemler:
18 (66.66%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (33.33%)
En iyi işlem:
6.43 USD
En kötü işlem:
-39.61 USD
Brüt kâr:
59.67 USD (5 459 pips)
Brüt zarar:
-74.15 USD (6 221 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (23.14 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.14 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
66.45%
Maks. mevduat yükü:
5.83%
En son işlem:
31 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.25
Alış işlemleri:
13 (48.15%)
Satış işlemleri:
14 (51.85%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-8.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-58.24 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-58.24 USD (2)
Aylık büyüme:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.48 USD
Maksimum:
58.24 USD (30.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.77% (58.24 USD)
Varlığa göre:
39.59% (58.89 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 27
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD -14
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD -752
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.43 USD
En kötü işlem: -40 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +23.14 USD
Maksimum ardışık zarar: -58.24 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-Real 8
0.90 × 10
XMGlobal-Real 9
2.43 × 7
Focus on maintaining a maximum of two open positions at any given time, to manage risk effectively. If the market moves in the opposite direction of an open position, a stop loss is triggered to limit potential losses.

Recommended Settings:

Using any brokers 
It can work with starting as low as $100 Lots 0.01


