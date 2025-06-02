SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HorizonSeed
Esmailly De Sousa Pessoa

HorizonSeed

Esmailly De Sousa Pessoa
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 6%
InfinoxLimited-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
232
Kârla kapanan işlemler:
165 (71.12%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (28.88%)
En iyi işlem:
365.98 USD
En kötü işlem:
-897.05 USD
Brüt kâr:
7 222.58 USD (572 089 pips)
Brüt zarar:
-6 457.45 USD (1 018 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (189.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 290.59 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
92.17%
Maks. mevduat yükü:
19.89%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.26
Alış işlemleri:
108 (46.55%)
Satış işlemleri:
124 (53.45%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
3.30 USD
Ortalama kâr:
43.77 USD
Ortalama zarar:
-96.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-138.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 847.97 USD (3)
Aylık büyüme:
-4.75%
Yıllık tahmin:
-55.58%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
749.35 USD
Maksimum:
2 939.78 USD (88.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.01% (2 939.78 USD)
Varlığa göre:
21.52% (5 432.58 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 96
NZDCAD 88
AUDNZD 23
BTCUSD 17
SPX500 3
GBPUSD 3
XAUUSD 2
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 1.2K
NZDCAD 1.1K
AUDNZD -185
BTCUSD -1.5K
SPX500 3
GBPUSD 135
XAUUSD 1
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 6.8K
NZDCAD 5.2K
AUDNZD -188
BTCUSD -374K
SPX500 366
GBPUSD 254
XAUUSD 26
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +365.98 USD
En kötü işlem: -897 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +189.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -138.37 USD

İnceleme yok
2025.09.09 23:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.87% of days out of 107 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.05 22:00
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.22 22:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.16 01:32
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.16 01:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 14:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 14:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
