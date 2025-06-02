- Büyüme
İşlemler:
2 583
Kârla kapanan işlemler:
1 413 (54.70%)
Zararla kapanan işlemler:
1 170 (45.30%)
En iyi işlem:
94.77 USD
En kötü işlem:
-81.60 USD
Brüt kâr:
7 090.25 USD (362 867 pips)
Brüt zarar:
-3 477.16 USD (243 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (60.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.43 USD (10)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
35.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
19.20
Alış işlemleri:
1 279 (49.52%)
Satış işlemleri:
1 304 (50.48%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
5.02 USD
Ortalama zarar:
-2.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-186.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-186.61 USD (7)
Aylık büyüme:
30.33%
Yıllık tahmin:
368.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
188.16 USD (4.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.93% (188.16 USD)
Varlığa göre:
46.26% (953.78 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPNZDpro
|165
|GBPUSDpro
|145
|GBPAUDpro
|145
|GBPJPYpro
|144
|EURNZDpro
|135
|GBPCADpro
|134
|EURUSDpro
|130
|EURJPYpro
|124
|CHFJPYpro
|124
|EURCADpro
|112
|EURAUDpro
|105
|USDCHFpro
|98
|AUDJPYpro
|95
|CADJPYpro
|92
|GBPCHFpro
|88
|NZDJPYpro
|85
|USDCADpro
|84
|NZDUSDpro
|74
|AUDUSDpro
|72
|NZDCADpro
|71
|EURGBPpro
|65
|AUDCADpro
|61
|NZDCHFpro
|51
|AUDCHFpro
|50
|CADCHFpro
|50
|EURCHFpro
|45
|AUDNZDpro
|39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPNZDpro
|213
|GBPUSDpro
|215
|GBPAUDpro
|305
|GBPJPYpro
|217
|EURNZDpro
|184
|GBPCADpro
|128
|EURUSDpro
|206
|EURJPYpro
|87
|CHFJPYpro
|176
|EURCADpro
|175
|EURAUDpro
|150
|USDCHFpro
|170
|AUDJPYpro
|126
|CADJPYpro
|142
|GBPCHFpro
|162
|NZDJPYpro
|124
|USDCADpro
|115
|NZDUSDpro
|110
|AUDUSDpro
|123
|NZDCADpro
|99
|EURGBPpro
|94
|AUDCADpro
|-84
|NZDCHFpro
|68
|AUDCHFpro
|94
|CADCHFpro
|93
|EURCHFpro
|79
|AUDNZDpro
|42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPNZDpro
|7.6K
|GBPUSDpro
|-631
|GBPAUDpro
|6.2K
|GBPJPYpro
|11K
|EURNZDpro
|7.9K
|GBPCADpro
|582
|EURUSDpro
|5.4K
|EURJPYpro
|6.8K
|CHFJPYpro
|7.8K
|EURCADpro
|2.6K
|EURAUDpro
|5.5K
|USDCHFpro
|4.5K
|AUDJPYpro
|5.9K
|CADJPYpro
|8.4K
|GBPCHFpro
|5.5K
|NZDJPYpro
|6.4K
|USDCADpro
|2.5K
|NZDUSDpro
|2.7K
|AUDUSDpro
|4.5K
|NZDCADpro
|4K
|EURGBPpro
|-722
|AUDCADpro
|555
|NZDCHFpro
|2.3K
|AUDCHFpro
|4.2K
|CADCHFpro
|3.4K
|EURCHFpro
|4.1K
|AUDNZDpro
|568
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +94.77 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +60.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
1. Çok para birimi savunma mantığı
Piyasa Özellikleri: Forex piyasalarında, bölgesel/bağlantılı para birimi çiftleri (örneğin AUDUSD ve NZDUSD) genellikle eşzamanlı değişikliklere sahiptir.
Koruma fırsatı: Bir para birimi çiftinin anormal bir değişikliği olduğunda (örneğin, AUD önemli bir şekilde arttı ve NZD takip edilmedi), EA tersini gerçekleştirir:
Boş AUDUSD + Çok NZDUSD yapın ve spread geri dönüşü ile kâr kazanın.
Risk dağılımı: 28 para birimi çiftinin geniş kapsamı tek bir çeşitin volatilite riskini azaltır.
2. Trend İzleme Geliştirme
Trend göstergeleri ile birlikte ana yönü tanımlamak, koruma stratejisi ve trend açma pozisyonları tamamlayıcı oluşturur.
Yüksek volatilite: Jeo olaylar veya merkez bankası politikaları, insan müdahalesi gerektiren koruma başarısızlığına neden olabilir.
