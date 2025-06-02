1. Çok para birimi savunma mantığı

Piyasa Özellikleri: Forex piyasalarında, bölgesel/bağlantılı para birimi çiftleri (örneğin AUDUSD ve NZDUSD) genellikle eşzamanlı değişikliklere sahiptir.





Koruma fırsatı: Bir para birimi çiftinin anormal bir değişikliği olduğunda (örneğin, AUD önemli bir şekilde arttı ve NZD takip edilmedi), EA tersini gerçekleştirir:





Boş AUDUSD + Çok NZDUSD yapın ve spread geri dönüşü ile kâr kazanın.





Risk dağılımı: 28 para birimi çiftinin geniş kapsamı tek bir çeşitin volatilite riskini azaltır.





2. Trend İzleme Geliştirme

Trend göstergeleri ile birlikte ana yönü tanımlamak, koruma stratejisi ve trend açma pozisyonları tamamlayıcı oluşturur.





Yüksek volatilite: Jeo olaylar veya merkez bankası politikaları, insan müdahalesi gerektiren koruma başarısızlığına neden olabilir.