Yang Guang Xiao

Martingale203

Yang Guang Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 812%
GMI-Live03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 583
Kârla kapanan işlemler:
1 413 (54.70%)
Zararla kapanan işlemler:
1 170 (45.30%)
En iyi işlem:
94.77 USD
En kötü işlem:
-81.60 USD
Brüt kâr:
7 090.25 USD (362 867 pips)
Brüt zarar:
-3 477.16 USD (243 077 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (60.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
143.43 USD (10)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
35.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
19.20
Alış işlemleri:
1 279 (49.52%)
Satış işlemleri:
1 304 (50.48%)
Kâr faktörü:
2.04
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
5.02 USD
Ortalama zarar:
-2.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-186.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-186.61 USD (7)
Aylık büyüme:
30.33%
Yıllık tahmin:
368.06%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
188.16 USD (4.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.93% (188.16 USD)
Varlığa göre:
46.26% (953.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZDpro 165
GBPUSDpro 145
GBPAUDpro 145
GBPJPYpro 144
EURNZDpro 135
GBPCADpro 134
EURUSDpro 130
EURJPYpro 124
CHFJPYpro 124
EURCADpro 112
EURAUDpro 105
USDCHFpro 98
AUDJPYpro 95
CADJPYpro 92
GBPCHFpro 88
NZDJPYpro 85
USDCADpro 84
NZDUSDpro 74
AUDUSDpro 72
NZDCADpro 71
EURGBPpro 65
AUDCADpro 61
NZDCHFpro 51
AUDCHFpro 50
CADCHFpro 50
EURCHFpro 45
AUDNZDpro 39
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZDpro 213
GBPUSDpro 215
GBPAUDpro 305
GBPJPYpro 217
EURNZDpro 184
GBPCADpro 128
EURUSDpro 206
EURJPYpro 87
CHFJPYpro 176
EURCADpro 175
EURAUDpro 150
USDCHFpro 170
AUDJPYpro 126
CADJPYpro 142
GBPCHFpro 162
NZDJPYpro 124
USDCADpro 115
NZDUSDpro 110
AUDUSDpro 123
NZDCADpro 99
EURGBPpro 94
AUDCADpro -84
NZDCHFpro 68
AUDCHFpro 94
CADCHFpro 93
EURCHFpro 79
AUDNZDpro 42
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZDpro 7.6K
GBPUSDpro -631
GBPAUDpro 6.2K
GBPJPYpro 11K
EURNZDpro 7.9K
GBPCADpro 582
EURUSDpro 5.4K
EURJPYpro 6.8K
CHFJPYpro 7.8K
EURCADpro 2.6K
EURAUDpro 5.5K
USDCHFpro 4.5K
AUDJPYpro 5.9K
CADJPYpro 8.4K
GBPCHFpro 5.5K
NZDJPYpro 6.4K
USDCADpro 2.5K
NZDUSDpro 2.7K
AUDUSDpro 4.5K
NZDCADpro 4K
EURGBPpro -722
AUDCADpro 555
NZDCHFpro 2.3K
AUDCHFpro 4.2K
CADCHFpro 3.4K
EURCHFpro 4.1K
AUDNZDpro 568
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +94.77 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +60.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -186.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GMI-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

1. Çok para birimi savunma mantığı
Piyasa Özellikleri: Forex piyasalarında, bölgesel/bağlantılı para birimi çiftleri (örneğin AUDUSD ve NZDUSD) genellikle eşzamanlı değişikliklere sahiptir.

Koruma fırsatı: Bir para birimi çiftinin anormal bir değişikliği olduğunda (örneğin, AUD önemli bir şekilde arttı ve NZD takip edilmedi), EA tersini gerçekleştirir:

Boş AUDUSD + Çok NZDUSD yapın ve spread geri dönüşü ile kâr kazanın.

Risk dağılımı: 28 para birimi çiftinin geniş kapsamı tek bir çeşitin volatilite riskini azaltır.

2. Trend İzleme Geliştirme
Trend göstergeleri ile birlikte ana yönü tanımlamak, koruma stratejisi ve trend açma pozisyonları tamamlayıcı oluşturur.

Yüksek volatilite: Jeo olaylar veya merkez bankası politikaları, insan müdahalesi gerektiren koruma başarısızlığına neden olabilir.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Martingale203
Ayda 30 USD
812%
0
0
USD
2.3K
USD
19
100%
2 583
54%
100%
2.03
1.40
USD
46%
1:500
