İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
242 (69.34%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (30.66%)
En iyi işlem:
4 154.65 USD
En kötü işlem:
-3 891.57 USD
Brüt kâr:
76 718.81 USD (36 647 pips)
Brüt zarar:
-31 067.68 USD (22 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (9 493.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 143.82 USD (12)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
102.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
8.52
Alış işlemleri:
158 (45.27%)
Satış işlemleri:
191 (54.73%)
Kâr faktörü:
2.47
Beklenen getiri:
130.81 USD
Ortalama kâr:
317.02 USD
Ortalama zarar:
-290.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 356.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 044.15 USD (6)
Aylık büyüme:
9.27%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.66 USD
Maksimum:
5 356.58 USD (4.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
17.50% (18 905.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|249
|XAUUSD
|70
|EURUSD
|16
|GBPUSD
|12
|EURCHF
|1
|USDCHF
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDUSD
|24K
|XAUUSD
|7.8K
|EURUSD
|6.6K
|GBPUSD
|7.8K
|EURCHF
|38
|USDCHF
|-694
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDUSD
|7.8K
|XAUUSD
|5K
|EURUSD
|615
|GBPUSD
|709
|EURCHF
|148
|USDCHF
|-39
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 154.65 USD
En kötü işlem: -3 892 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9 493.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 356.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.33 × 259
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1588
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.70 × 128
|
TickmillUK-Live
|0.83 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
PrimeCodex-MT5
|0.92 × 397
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.07 × 14
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.52 × 25
|
Ava-Real 1-MT5
|2.80 × 5
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
GBEbrokers-LIVE
|3.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.30 × 33
İnceleme yok
