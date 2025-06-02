SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Darwinex Zero Signal
Simonas Kavaliauskas

Darwinex Zero Signal

Simonas Kavaliauskas
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
349
Kârla kapanan işlemler:
242 (69.34%)
Zararla kapanan işlemler:
107 (30.66%)
En iyi işlem:
4 154.65 USD
En kötü işlem:
-3 891.57 USD
Brüt kâr:
76 718.81 USD (36 647 pips)
Brüt zarar:
-31 067.68 USD (22 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (9 493.69 USD)
Maksimum ardışık kâr:
12 143.82 USD (12)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
102.08%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
62
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
8.52
Alış işlemleri:
158 (45.27%)
Satış işlemleri:
191 (54.73%)
Kâr faktörü:
2.47
Beklenen getiri:
130.81 USD
Ortalama kâr:
317.02 USD
Ortalama zarar:
-290.35 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-3 356.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 044.15 USD (6)
Aylık büyüme:
9.27%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
86%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.66 USD
Maksimum:
5 356.58 USD (4.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
-0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
17.50% (18 905.29 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 249
XAUUSD 70
EURUSD 16
GBPUSD 12
EURCHF 1
USDCHF 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD 24K
XAUUSD 7.8K
EURUSD 6.6K
GBPUSD 7.8K
EURCHF 38
USDCHF -694
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD 7.8K
XAUUSD 5K
EURUSD 615
GBPUSD 709
EURCHF 148
USDCHF -39
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 154.65 USD
En kötü işlem: -3 892 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +9 493.69 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 356.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
TradeMaxGlobal-Live
0.33 × 259
Darwinex-Live
0.41 × 1588
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.67 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
0.70 × 128
TickmillUK-Live
0.83 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
PrimeCodex-MT5
0.92 × 397
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ForexTimeFXTM-Live01
1.07 × 14
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.52 × 25
Ava-Real 1-MT5
2.80 × 5
Alpari-Real01
3.00 × 1
GBEbrokers-LIVE
3.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.30 × 33
İnceleme yok
2025.10.19 15:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 03:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 08:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.08 04:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 07:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.12 10:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 02:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.04 08:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 08:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.04 07:33
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 07:33
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.02 06:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.06.02 06:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Darwinex Zero Signal
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
146K
USD
20
86%
349
69%
15%
2.46
130.81
USD
17%
1:200
