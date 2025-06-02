SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / ExoticAI
Swathi Sanala Nagaraj

ExoticAI

Swathi Sanala Nagaraj
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 63%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
529
Kârla kapanan işlemler:
335 (63.32%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (36.67%)
En iyi işlem:
59.13 USD
En kötü işlem:
-79.94 USD
Brüt kâr:
1 329.94 USD (278 277 pips)
Brüt zarar:
-1 014.96 USD (298 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (301.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
301.07 USD (21)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
57.33%
Maks. mevduat yükü:
26.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
318 (60.11%)
Satış işlemleri:
211 (39.89%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-5.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-192.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.61 USD (10)
Aylık büyüme:
42.19%
Yıllık tahmin:
511.86%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.90 USD
Maksimum:
246.13 USD (35.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.30% (245.50 USD)
Varlığa göre:
14.24% (106.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BCHUSD 277
XAUUSD 250
ETHUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BCHUSD -60
XAUUSD 376
ETHUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BCHUSD -60K
XAUUSD 40K
ETHUSD -174
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +59.13 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +301.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.61 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.50 × 2
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 972
Tickmill-Live
2.62 × 6543
ICMarketsSC-MT5
3.00 × 119
Exness-MT5Real5
3.58 × 19
Exness-MT5Real3
3.83 × 6
Exness-MT5Real
4.00 × 17
Aglobe-Live
4.00 × 3
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
Pepperstone-MT5-Live01
5.00 × 6
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
Alpari-MT5
5.41 × 32
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
Exness-MT5Real6
6.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-5
6.00 × 1
RoboForex-ECN
7.00 × 13
ICMarketsSC-MT5-4
7.51 × 152
RoboForex-Pro
8.33 × 6
17 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This Strategy Trades on Metals and Crypto Currencies. The Strategies uses proprietary AI built internally. This is a Scalping System and Trades with Strict Target and Stop Loss. We have evaluated this trading system for more than 6 Months and the results are good. Please make sure you have proper Risk Management. For this Particular System we would want you to have $500 as minimum to start the strategy and copy the Lot Size as is or in the proportion of $500. This is very important for the system to work. Also please note as this is a scalping system we would appreciate if you chose broker with minimum spread. This is completely automated system and we review the performance every week to see if we can optimize this further.
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 10:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.92% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 10:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 04:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.52% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.04 12:24
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 14:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 15:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.75% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 13:13
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.07 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 11:01
No swaps are charged
2025.07.04 09:16
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ExoticAI
Ayda 50 USD
63%
0
0
USD
815
USD
17
87%
529
63%
57%
1.31
0.60
USD
35%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.