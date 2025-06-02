- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
529
Kârla kapanan işlemler:
335 (63.32%)
Zararla kapanan işlemler:
194 (36.67%)
En iyi işlem:
59.13 USD
En kötü işlem:
-79.94 USD
Brüt kâr:
1 329.94 USD (278 277 pips)
Brüt zarar:
-1 014.96 USD (298 785 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (301.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
301.07 USD (21)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
57.33%
Maks. mevduat yükü:
26.37%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.28
Alış işlemleri:
318 (60.11%)
Satış işlemleri:
211 (39.89%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
0.60 USD
Ortalama kâr:
3.97 USD
Ortalama zarar:
-5.23 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-192.61 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-192.61 USD (10)
Aylık büyüme:
42.19%
Yıllık tahmin:
511.86%
Algo alım-satım:
87%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.90 USD
Maksimum:
246.13 USD (35.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.30% (245.50 USD)
Varlığa göre:
14.24% (106.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BCHUSD
|277
|XAUUSD
|250
|ETHUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BCHUSD
|-60
|XAUUSD
|376
|ETHUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BCHUSD
|-60K
|XAUUSD
|40K
|ETHUSD
|-174
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +59.13 USD
En kötü işlem: -80 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +301.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -192.61 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 972
|
Tickmill-Live
|2.62 × 6543
|
ICMarketsSC-MT5
|3.00 × 119
|
Exness-MT5Real5
|3.58 × 19
|
Exness-MT5Real3
|3.83 × 6
|
Exness-MT5Real
|4.00 × 17
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
Pepperstone-MT5-Live01
|5.00 × 6
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
|
Exness-MT5Real6
|6.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-5
|6.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|7.00 × 13
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.51 × 152
|
RoboForex-Pro
|8.33 × 6
This Strategy Trades on Metals and Crypto Currencies. The Strategies uses proprietary AI built internally. This is a Scalping System and Trades with Strict Target and Stop Loss. We have evaluated this trading system for more than 6 Months and the results are good. Please make sure you have proper Risk Management. For this Particular System we would want you to have $500 as minimum to start the strategy and copy the Lot Size as is or in the proportion of $500. This is very important for the system to work. Also please note as this is a scalping system we would appreciate if you chose broker with minimum spread. This is completely automated system and we review the performance every week to see if we can optimize this further.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
63%
0
0
USD
USD
815
USD
USD
17
87%
529
63%
57%
1.31
0.60
USD
USD
35%
1:500