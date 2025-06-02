SinyallerBölümler
Victorianus Dyan Ardi Wilogo

Golden Fawkes Salma Market

Victorianus Dyan Ardi Wilogo
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
SalmaMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 160
Kârla kapanan işlemler:
518 (44.65%)
Zararla kapanan işlemler:
642 (55.34%)
En iyi işlem:
108.48 USD
En kötü işlem:
-87.10 USD
Brüt kâr:
6 372.43 USD (315 993 pips)
Brüt zarar:
-7 255.63 USD (559 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (65.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.26 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
67.06%
Maks. mevduat yükü:
17.12%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
665 (57.33%)
Satış işlemleri:
495 (42.67%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.76 USD
Ortalama kâr:
12.30 USD
Ortalama zarar:
-11.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-385.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-385.66 USD (14)
Aylık büyüme:
21.57%
Yıllık tahmin:
261.67%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 415.89 USD
Maksimum:
1 570.98 USD (49.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.30% (1 570.98 USD)
Varlığa göre:
13.97% (87.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1155
BTCUSD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -843
BTCUSD -40
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -44K
BTCUSD -200K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +108.48 USD
En kötü işlem: -87 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +65.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -385.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
2025.09.18 09:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.14 14:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 14:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.06 01:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 19:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 03:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 02:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 15:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.03 03:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 22:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 08:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 18:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 16:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 15:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.21 13:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.18 13:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.17 20:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
