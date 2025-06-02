- Büyüme
İşlemler:
1 160
Kârla kapanan işlemler:
518 (44.65%)
Zararla kapanan işlemler:
642 (55.34%)
En iyi işlem:
108.48 USD
En kötü işlem:
-87.10 USD
Brüt kâr:
6 372.43 USD (315 993 pips)
Brüt zarar:
-7 255.63 USD (559 344 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (65.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
202.26 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
67.06%
Maks. mevduat yükü:
17.12%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
665 (57.33%)
Satış işlemleri:
495 (42.67%)
Kâr faktörü:
0.88
Beklenen getiri:
-0.76 USD
Ortalama kâr:
12.30 USD
Ortalama zarar:
-11.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-385.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-385.66 USD (14)
Aylık büyüme:
21.57%
Yıllık tahmin:
261.67%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 415.89 USD
Maksimum:
1 570.98 USD (49.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
60.30% (1 570.98 USD)
Varlığa göre:
13.97% (87.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1155
|BTCUSD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-843
|BTCUSD
|-40
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-44K
|BTCUSD
|-200K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
CapitalPointTrading-Live29
|2.14 × 7
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
|
CapitalIndexGlobal-Live
|15.00 × 2
|
RoboForex-ECN-3
|16.63 × 8
|
Charterprime-Live
|17.00 × 2
