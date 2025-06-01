SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NexG
Shailesh Singh

NexG

Shailesh Singh
0 inceleme
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 51 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -40%
VantageInternational-Live 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
75
Kârla kapanan işlemler:
35 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
40 (53.33%)
En iyi işlem:
16.08 USD
En kötü işlem:
-49.12 USD
Brüt kâr:
234.77 USD (21 089 pips)
Brüt zarar:
-460.64 USD (25 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (22.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31.87 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
39.53%
Maks. mevduat yükü:
22.25%
En son işlem:
23 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.82
Alış işlemleri:
42 (56.00%)
Satış işlemleri:
33 (44.00%)
Kâr faktörü:
0.51
Beklenen getiri:
-3.01 USD
Ortalama kâr:
6.71 USD
Ortalama zarar:
-11.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-68.91 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-68.91 USD (5)
Aylık büyüme:
-28.48%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.89 USD
Maksimum:
276.09 USD (26.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.72% (276.09 USD)
Varlığa göre:
20.86% (64.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPJPY+ 31
USDJPY+ 24
AUDUSD+ 7
NZDUSD+ 7
USDINR+ 3
ETHUSD 2
IND50 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPJPY+ -53
USDJPY+ -180
AUDUSD+ -1
NZDUSD+ 1
USDINR+ 2
ETHUSD -1
IND50 7
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPJPY+ -3.8K
USDJPY+ -2.7K
AUDUSD+ -62
NZDUSD+ 68
USDINR+ 197
ETHUSD -5K
IND50 7.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.08 USD
En kötü işlem: -49 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +22.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -68.91 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

I'll keep the profit stable and appropriate and Drawdown Least. we'l be making something on daily basis for sure.
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.16 09:01
No swaps are charged
2025.09.14 14:32
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 17:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.18 04:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 06:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 06:28
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 17:54
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 07:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.02 22:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.02 00:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 10:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.64% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.17 07:46
No swaps are charged
2025.07.16 13:48
No swaps are charged on the signal account
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 12:05
No swaps are charged
2025.07.15 08:59
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NexG
Ayda 51 USD
-40%
0
0
USD
264
USD
14
38%
75
46%
40%
0.50
-3.01
USD
45%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.