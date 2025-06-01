SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Him Forex 2025
Ting Him Wong

Him Forex 2025

Ting Him Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 50%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
164 (93.71%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (6.29%)
En iyi işlem:
44.70 USD
En kötü işlem:
-456.74 USD
Brüt kâr:
1 850.01 USD (522 010 pips)
Brüt zarar:
-1 455.71 USD (19 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
81 (1 096.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 096.59 USD (81)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
72.96%
Maks. mevduat yükü:
48.51%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
86 (49.14%)
Satış işlemleri:
89 (50.86%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
11.28 USD
Ortalama zarar:
-132.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-456.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.74 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
674.32 USD (45.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.38% (677.04 USD)
Varlığa göre:
76.00% (1 417.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADCHF 21
USDCHF 15
USDCAD 13
EURNZD 13
NZDUSD 13
AUDSGD 13
GBPAUD 12
GBPUSD 11
AUDCAD 10
EURGBP 10
GBPCHF 9
EURUSD 8
AUDUSD 7
BTCUSD 6
AUDCHF 5
GBPCAD 5
EURCAD 2
CHFSGD 1
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADCHF -45
USDCHF 6
USDCAD 112
EURNZD 151
NZDUSD 137
AUDSGD 89
GBPAUD 45
GBPUSD 163
AUDCAD 74
EURGBP -332
GBPCHF -356
EURUSD 120
AUDUSD 121
BTCUSD 62
AUDCHF 38
GBPCAD -4
EURCAD 6
CHFSGD 8
EURAUD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADCHF -59
USDCHF -344
USDCAD 2.6K
EURNZD 4.1K
NZDUSD 2.4K
AUDSGD 1.9K
GBPAUD 1.2K
GBPUSD 1.6K
AUDCAD 1.6K
EURGBP -1.7K
GBPCHF -1.5K
EURUSD 1.2K
AUDUSD 1.9K
BTCUSD 487K
AUDCHF 441
GBPCAD -779
EURCAD 312
CHFSGD 357
EURAUD 41
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.70 USD
En kötü işlem: -457 USD
Maksimum ardışık kazanç: 81
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 096.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -456.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Weltrade-Real
0.00 × 17
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
VantageFX-Live
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 1
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
Exness-MT5Real10
0.40 × 10
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FusionMarkets-Live
0.71 × 234
ICMarketsSC-MT5-4
0.80 × 5355
ICMarketsSC-MT5-2
0.92 × 6287
OxSecurities-Live
1.00 × 3
ForexClub-MT5 Real Server
1.00 × 2
Alpari-MT5
1.04 × 54
FxPro-MT5 Live02
1.11 × 133
ICMarketsSC-MT5
1.13 × 157
Exness-MT5Real28
1.17 × 12
TradeMaxGlobal-Live
1.21 × 38
BlackBullMarkets-Live
1.26 × 34
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.28 10:25
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:53
No swaps are charged
2025.09.05 10:17
No swaps are charged on the signal account
2025.09.01 16:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 19:54
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.24 17:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.28 02:09
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.25 15:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 04:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 02:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.25 01:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 19:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.24 17:47
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Him Forex 2025
Ayda 500 USD
50%
0
0
USD
7
USD
13
97%
175
93%
73%
1.27
2.25
USD
76%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.