İşlemler:
175
Kârla kapanan işlemler:
164 (93.71%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (6.29%)
En iyi işlem:
44.70 USD
En kötü işlem:
-456.74 USD
Brüt kâr:
1 850.01 USD (522 010 pips)
Brüt zarar:
-1 455.71 USD (19 643 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
81 (1 096.59 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 096.59 USD (81)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
72.96%
Maks. mevduat yükü:
48.51%
En son işlem:
33 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
86 (49.14%)
Satış işlemleri:
89 (50.86%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
2.25 USD
Ortalama kâr:
11.28 USD
Ortalama zarar:
-132.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-456.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-456.74 USD (1)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.46 USD
Maksimum:
674.32 USD (45.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.38% (677.04 USD)
Varlığa göre:
76.00% (1 417.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|CADCHF
|21
|USDCHF
|15
|USDCAD
|13
|EURNZD
|13
|NZDUSD
|13
|AUDSGD
|13
|GBPAUD
|12
|GBPUSD
|11
|AUDCAD
|10
|EURGBP
|10
|GBPCHF
|9
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|7
|BTCUSD
|6
|AUDCHF
|5
|GBPCAD
|5
|EURCAD
|2
|CHFSGD
|1
|EURAUD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|CADCHF
|-45
|USDCHF
|6
|USDCAD
|112
|EURNZD
|151
|NZDUSD
|137
|AUDSGD
|89
|GBPAUD
|45
|GBPUSD
|163
|AUDCAD
|74
|EURGBP
|-332
|GBPCHF
|-356
|EURUSD
|120
|AUDUSD
|121
|BTCUSD
|62
|AUDCHF
|38
|GBPCAD
|-4
|EURCAD
|6
|CHFSGD
|8
|EURAUD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|CADCHF
|-59
|USDCHF
|-344
|USDCAD
|2.6K
|EURNZD
|4.1K
|NZDUSD
|2.4K
|AUDSGD
|1.9K
|GBPAUD
|1.2K
|GBPUSD
|1.6K
|AUDCAD
|1.6K
|EURGBP
|-1.7K
|GBPCHF
|-1.5K
|EURUSD
|1.2K
|AUDUSD
|1.9K
|BTCUSD
|487K
|AUDCHF
|441
|GBPCAD
|-779
|EURCAD
|312
|CHFSGD
|357
|EURAUD
|41
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
En iyi işlem: +44.70 USD
En kötü işlem: -457 USD
Maksimum ardışık kazanç: 81
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 096.59 USD
Maksimum ardışık zarar: -456.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
Exness-MT5Real10
|0.40 × 10
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FusionMarkets-Live
|0.71 × 234
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.80 × 5355
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.92 × 6287
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.00 × 2
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
FxPro-MT5 Live02
|1.11 × 133
|
ICMarketsSC-MT5
|1.13 × 157
|
Exness-MT5Real28
|1.17 × 12
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.21 × 38
|
BlackBullMarkets-Live
|1.26 × 34
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 500 USD
50%
0
0
USD
USD
7
USD
USD
13
97%
175
93%
73%
1.27
2.25
USD
USD
76%
1:500