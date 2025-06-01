SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / AI night scalping
Arjan Hazewinkel

AI night scalping

Arjan Hazewinkel
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 42%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
137
Kârla kapanan işlemler:
126 (91.97%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (8.03%)
En iyi işlem:
6.80 EUR
En kötü işlem:
-27.76 EUR
Brüt kâr:
144.81 EUR (6 115 pips)
Brüt zarar:
-102.77 EUR (3 055 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (44.79 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
44.79 EUR (24)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
12.35%
Maks. mevduat yükü:
30.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.50
Alış işlemleri:
45 (32.85%)
Satış işlemleri:
92 (67.15%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.31 EUR
Ortalama kâr:
1.15 EUR
Ortalama zarar:
-9.34 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-25.45 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27.76 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.47%
Yıllık tahmin:
29.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.28 EUR
Maksimum:
27.98 EUR (18.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.97% (25.73 EUR)
Varlığa göre:
21.87% (24.97 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD.r 26
GBPAUD.r 19
EURGBP.r 19
EURUSD.r 15
USDCHF.r 13
GBPCHF.r 11
USDCAD.r 10
EURCHF.r 9
CADCHF.r 5
EURAUD.r 4
NZDUSD.r 3
EURSGD.r 2
AUDCHF.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD.r 21
GBPAUD.r -3
EURGBP.r -5
EURUSD.r 15
USDCHF.r 9
GBPCHF.r -3
USDCAD.r -4
EURCHF.r 5
CADCHF.r 7
EURAUD.r 4
NZDUSD.r 0
EURSGD.r 1
AUDCHF.r 0
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD.r 934
GBPAUD.r -155
EURGBP.r 179
EURUSD.r 633
USDCHF.r 384
GBPCHF.r 137
USDCAD.r 34
EURCHF.r 271
CADCHF.r 272
EURAUD.r 264
NZDUSD.r 34
EURSGD.r 59
AUDCHF.r 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.80 EUR
En kötü işlem: -28 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 24
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +44.79 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.45 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

High risk trading signal 12.5% per trade.

Using DeepSeek AI filter, various market filters and filters for high impact news.

We close open trades before the weekend. So we never have open positions at risk in the weekend.

İnceleme yok
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.16% of days out of 95 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 03:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 00:49
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 00:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.08 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 22:00
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.17 22:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 02:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 01:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.03 07:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 05:31
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 22:20
Share of trading days is too low
2025.06.02 22:20
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.01 12:08
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 12:08
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 12:08
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.01 12:08
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.01 12:08
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.