İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
227 (65.41%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (34.58%)
En iyi işlem:
23 674.21 USD
En kötü işlem:
-6 460.00 USD
Brüt kâr:
81 633.82 USD (45 674 pips)
Brüt zarar:
-52 878.67 USD (56 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (650.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48 149.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
76.64%
Maks. mevduat yükü:
7.55%
En son işlem:
27 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
205 (59.08%)
Satış işlemleri:
142 (40.92%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
82.87 USD
Ortalama kâr:
359.62 USD
Ortalama zarar:
-440.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-8 362.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 380.09 USD (10)
Aylık büyüme:
-6.96%
Yıllık tahmin:
-83.35%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28 936.55 USD (8.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.34% (28 936.55 USD)
Varlığa göre:
29.74% (59 554.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|294
|XAUUSD
|44
|XTIUSD
|6
|archived
|3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|7.7K
|XAUUSD
|7
|XTIUSD
|-27K
|archived
|48K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-8.8K
|XAUUSD
|358
|XTIUSD
|-2.7K
|archived
|0
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +23 674.21 USD
En kötü işlem: -6 460 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +650.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 362.35 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 2
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-Trade
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
FXCM-USDDemo02
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 6
|
Exness-Real2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 2
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real8
|0.00 × 1
