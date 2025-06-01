SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Syed Forex Trader
Syed Ali Asghar

Syed Forex Trader

Syed Ali Asghar
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 120 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
227 (65.41%)
Zararla kapanan işlemler:
120 (34.58%)
En iyi işlem:
23 674.21 USD
En kötü işlem:
-6 460.00 USD
Brüt kâr:
81 633.82 USD (45 674 pips)
Brüt zarar:
-52 878.67 USD (56 824 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (650.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
48 149.44 USD (4)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
76.64%
Maks. mevduat yükü:
7.55%
En son işlem:
27 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.99
Alış işlemleri:
205 (59.08%)
Satış işlemleri:
142 (40.92%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
82.87 USD
Ortalama kâr:
359.62 USD
Ortalama zarar:
-440.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-8 362.35 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 380.09 USD (10)
Aylık büyüme:
-6.96%
Yıllık tahmin:
-83.35%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
28 936.55 USD (8.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.34% (28 936.55 USD)
Varlığa göre:
29.74% (59 554.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 294
XAUUSD 44
XTIUSD 6
archived 3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 7.7K
XAUUSD 7
XTIUSD -27K
archived 48K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD -8.8K
XAUUSD 358
XTIUSD -2.7K
archived 0
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23 674.21 USD
En kötü işlem: -6 460 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +650.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 362.35 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GMT-Server
0.00 × 18
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
Tradeview-Live
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 2
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
Alpari-Trade
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
FXCM-USDDemo02
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
ICMarkets-Live22
0.00 × 6
Exness-Real2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 2
Axi-US09-Live
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
OctaFX-Real8
0.00 × 1
225 daha fazla...
For More Details Please Contact Us!

www.syedalikhan.com

İnceleme yok
2025.09.07 11:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 05:19
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.15% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.08.12 16:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 12:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.11 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.09 14:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.06 21:03
No swaps are charged on the signal account
2025.08.01 13:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.25 03:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 02:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 14:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.24 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.16 06:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.15 08:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.14 06:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.01 22:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
