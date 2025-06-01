SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MohVis MT4
Bijumon K K

MohVis MT4

Bijumon K K
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
Weltrade-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
23 (42.59%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (57.41%)
En iyi işlem:
11.96 USD
En kötü işlem:
-7.68 USD
Brüt kâr:
59.13 USD (6 292 pips)
Brüt zarar:
-52.16 USD (5 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (24.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
4.84%
Maks. mevduat yükü:
13.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
23 (42.59%)
Satış işlemleri:
31 (57.41%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-1.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-12.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.18 USD (9)
Aylık büyüme:
-8.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.91 USD
Maksimum:
19.30 USD (16.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.58% (19.30 USD)
Varlığa göre:
10.88% (12.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 13
EURUSD 12
USDJPY 7
USDCHF 6
NZDUSD 6
USDCAD 5
AUDUSD 5
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 23
EURUSD -3
USDJPY 0
USDCHF -17
NZDUSD 7
USDCAD -2
AUDUSD -1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.3K
EURUSD -281
USDJPY -68
USDCHF -1.4K
NZDUSD 693
USDCAD -240
AUDUSD -89
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.96 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +24.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Varchev-Real
0.00 × 9
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 25
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 9
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 5
PrimeQuotes-Live
0.00 × 1
LandFX-Live2
0.00 × 63
ValutradesSeychelles-Real-HK
0.00 × 1
TriveFinancial-Live-5
0.00 × 38
IVMarkets-Live
0.00 × 10
Osprey-Live
0.00 × 12
TriumphFX-live
0.00 × 1
SVSMarkets-Live
0.00 × 1
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
XMGlobal-Real 13
0.00 × 1
SageFx-Live
0.00 × 11
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
PFD-Real
0.00 × 1
JPMarkets-Real
0.00 × 1
JoshuaDevelopment4-Trader
0.00 × 1
TegasFX-Live-UK
0.00 × 3
MYFX-US07-Live
0.00 × 21
MPlusGlobal-LiveUK
0.00 × 13
1018 daha fazla...
Dear Followers,

This is a Semi Automatic Intraday / Day Trading System (opening and closing all positions within the same trading day)

Not trading every day, only on the favorable market conditions

Trading Pairs - EURUSD  GBPUSD  USDJPY  AUDUSD  USDCHF  NZDUSD  USDCAD



İnceleme yok
2025.10.09 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.03 07:53
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.01 12:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 11:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.01 05:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 14:22
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 11:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 07:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 14:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 11:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.35% of days out of 74 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 11:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 12:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.11 09:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.07 11:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.04 11:15
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.01 09:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 14:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.01 11:00
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 08:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
