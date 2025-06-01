- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
54
Kârla kapanan işlemler:
23 (42.59%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (57.41%)
En iyi işlem:
11.96 USD
En kötü işlem:
-7.68 USD
Brüt kâr:
59.13 USD (6 292 pips)
Brüt zarar:
-52.16 USD (5 376 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (24.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
24.56 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
4.84%
Maks. mevduat yükü:
13.61%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
23 (42.59%)
Satış işlemleri:
31 (57.41%)
Kâr faktörü:
1.13
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
2.57 USD
Ortalama zarar:
-1.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-12.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12.18 USD (9)
Aylık büyüme:
-8.49%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.91 USD
Maksimum:
19.30 USD (16.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
16.58% (19.30 USD)
Varlığa göre:
10.88% (12.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|12
|USDJPY
|7
|USDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|5
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|23
|EURUSD
|-3
|USDJPY
|0
|USDCHF
|-17
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|-2
|AUDUSD
|-1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.3K
|EURUSD
|-281
|USDJPY
|-68
|USDCHF
|-1.4K
|NZDUSD
|693
|USDCAD
|-240
|AUDUSD
|-89
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.96 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +24.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -12.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 25
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 9
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 5
|
PrimeQuotes-Live
|0.00 × 1
|
LandFX-Live2
|0.00 × 63
|
ValutradesSeychelles-Real-HK
|0.00 × 1
|
TriveFinancial-Live-5
|0.00 × 38
|
IVMarkets-Live
|0.00 × 10
|
Osprey-Live
|0.00 × 12
|
TriumphFX-live
|0.00 × 1
|
SVSMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
XMGlobal-Real 13
|0.00 × 1
|
SageFx-Live
|0.00 × 11
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
PFD-Real
|0.00 × 1
|
JPMarkets-Real
|0.00 × 1
|
JoshuaDevelopment4-Trader
|0.00 × 1
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 3
|
MYFX-US07-Live
|0.00 × 21
|
MPlusGlobal-LiveUK
|0.00 × 13
Dear Followers,
This is a Semi Automatic Intraday / Day Trading System (opening and closing all positions within the same trading day)
Not trading every day, only on the favorable market conditions
Trading Pairs - EURUSD GBPUSD USDJPY AUDUSD USDCHF NZDUSD USDCAD
