SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tampan ASNON BE
Arfan Fitrananda

Tampan ASNON BE

Arfan Fitrananda
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -62%
Exness-MT5Real7
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
301
Kârla kapanan işlemler:
147 (48.83%)
Zararla kapanan işlemler:
154 (51.16%)
En iyi işlem:
26.68 USD
En kötü işlem:
-24.63 USD
Brüt kâr:
2 850.63 USD (570 069 pips)
Brüt zarar:
-3 161.75 USD (611 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (111.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
111.38 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
9.14%
Maks. mevduat yükü:
52.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
-0.77
Alış işlemleri:
151 (50.17%)
Satış işlemleri:
150 (49.83%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-1.03 USD
Ortalama kâr:
19.39 USD
Ortalama zarar:
-20.53 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-160.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-160.18 USD (8)
Aylık büyüme:
-37.82%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
335.48 USD
Maksimum:
403.80 USD (71.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
70.99% (403.45 USD)
Varlığa göre:
7.61% (14.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 301
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -311
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -41K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +26.68 USD
En kötü işlem: -25 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +111.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -160.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real12
4.38 × 86
Exness-MT5Real7
9.42 × 152
FxPro-MT5
14.00 × 3
Exness-MT5Real3
15.57 × 205
JunoMarkets-Server
17.00 × 2
Exness-MT5Real8
19.89 × 227
ICMarketsEU-MT5-2
22.70 × 90
ICMarketsSC-MT5
27.89 × 112
I've been testing this EA from Jan 1st - 31st May 2025, I got 190%+ return with 4% risk.

Note: don't subscribe. I just post this signal as my EA portfolio.
İnceleme yok
2025.09.22 12:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 09:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 09:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 07:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.13 09:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 05:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 07:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.23 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.23 05:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 06:30
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.05 07:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 07:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.05 07:16
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 4 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 06:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 06:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 06:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.02 05:43
Share of trading days is too low
2025.06.02 05:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.31 23:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
